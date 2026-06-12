世界盃商品需求大 不法分子增「球員版」假波衫比例圖賺盡 海關破跨境走私 檢1.6億元冒牌貨拘6人

世界盃決賽周剛於今日凌晨揭開戰幔，全球世界盃氣氛升溫，而不法分子亦乘勢「搵快錢」！海關在揭幕前夕打擊相關跨境走私及網上售賣冒牌貨物活動，檢獲約23萬件冒牌貨物，總市值近1.6億元，行動合共拘捕6人。海關指，約3萬件冒牌球衣當中，大部分為售價較高的「球員版」波衫，相信不法分子企圖趁世界盃舉行，提高球員版球衣假貨比例以增加利潤。海關提醒市民應光顧品牌專門店或代理商，以及留意貨品質素有否參差。

不少球迷都會趁世界盃舉行，選購心水隊伍球衣觀賽以示支持。海關在世界盃決賽周開鑼前，重點打擊與世界盃相關的跨境走私及網上售賣冒牌貨物活動，過去兩周透過情報分析及風險評估，重點檢查不同物流中心和高風險轉口貨物。行動共檢獲約23萬件懷疑冒牌貨物，估計總市值高達1.56億元，包括3萬件主要為熱門球隊的懷疑冒牌球衣，大部分為價格較昂貴的球員版球衣假貨。海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任鍾旨惠稱，球員版球衣定價一般較高，大約售1,100至1,300元不等，相信不法分子企圖藉世界盃盛事促銷，並提高球員版球衣假貨比例增加利潤。

留意品牌標籤剪裁分辨真假球衣 鍾旨惠表示，留意到有部分冒牌球衣刻意仿製正版球衣布料的立體紋路，亦有冒牌球衣附上相關品牌吊牌並獨立包裝，以及用透明貼紙或雪梨紙包裝隊徽、品牌標籤等較易刮花的地方，企圖以更貼近正貨的包裝欺騙消費者。不過，他指出假貨球衣的印刷較粗糙，在光線照射下與較精細正貨的分別更明顯，又稱正版球衣每個字母圖案都是立體及富層次感，冒牌貨則把字母印刷在一整塊平面上，兩者觸感有明顯分別。

檢獲球衣近八成運往美洲地區 鍾旨惠並稱，正版球衣品牌標籤字體清晰、線條平均，冒牌貨則字體不工整、線條不一、周邊邊界顏色模糊；此外正版球衣的剪裁精細、切口圓滑，冒牌貨則印刷質素參差、印花容易剝落，以及剪裁粗糙、切口不平均。鍾旨惠提到，今屆世界盃規模為歷來最大，不但參賽隊伍數目大幅增加，多項賽事亦會在美國、加拿大和墨西哥跨三地進行，預計賽事期間世界各地球迷或遊客對有關商品的需求會大幅上升，從而衍生的走私世界盃相關冒牌貨物活動或轉趨活躍。行動中檢獲的多樣化款式球衣，不少屬應屆參賽球隊款式，他稱全數都是轉口運往外地，而非供應本地市場，當中近八成運往美洲地區，相信是為應付當地球迷龐大需求，至於貨物來源則仍在調查。

至於行動中檢獲的其餘20萬件冒牌貨物，包括球鞋及足球，以及名貴手袋、鞋、皮具、喇叭和手錶等。整個行動的23萬件冒牌貨物涉及34宗相關案件，當中29宗為跨境走私，1名36歲跨境司機在港珠澳大橋香港口岸落網；海關亦透過網上巡查，發現有賣家於網購平台出售懷疑冒牌球衣，共拘捕5名年齡介乎17至30歲的男子，以及檢獲約40件懷疑冒牌球衣；6人均已獲保釋候查。