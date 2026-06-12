海洋公園63歲男技工頭骨肩骨碎裂亡 患三高糖尿原定今日診治（更新）

海洋公園發生懷疑奪命工業意外。

今日（12日）早上9時許，一名63歲男工於海洋公園內近山頂位置受傷，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，男工頭骨和肩骨都有碎裂，由救護車將男工送往律敦治醫院搶救，可惜延至早上10時33分終告不治。警方正就事件展開調查，暫列「有人暈倒」跟進。

倒臥通往設施維修工場梯間

消息指，63歲姓陸男工在海洋公園任職機械技工，負責檢查摩天輪，當時與工友準備檢查摩天輪，其間男工離開取工具，工友發覺他遲遲未歸，查看下發現他倒臥在梯級昏迷。而倒臥位置是員工休息室外的樓梯。據了解，男工患有糖尿病、高血壓、高血脂及高血糖（俗稱三高），近日曾向家人透露心臟不適，原定今日原需要到東區尤德醫院心臟科診治。