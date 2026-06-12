海洋公園63歲男技工頭骨肩骨碎裂亡 患三高糖尿原定今日診治（更新）

海洋公園發生懷疑奪命工業意外。
今日（12日）早上9時許，一名63歲男工於海洋公園內近山頂位置受傷，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，男工頭骨和肩骨都有碎裂，由救護車將男工送往律敦治醫院搶救，可惜延至早上10時33分終告不治。警方正就事件展開調查，暫列「有人暈倒」跟進。
倒臥通往設施維修工場梯間
消息指，63歲姓陸男工在海洋公園任職機械技工，負責檢查摩天輪，當時與工友準備檢查摩天輪，其間男工離開取工具，工友發覺他遲遲未歸，查看下發現他倒臥在梯級昏迷。而倒臥位置是員工休息室外的樓梯。據了解，男工患有糖尿病、高血壓、高血脂及高血糖（俗稱三高），近日曾向家人透露心臟不適，原定今日原需要到東區尤德醫院心臟科診治。
至早上11時許，勞工處派員到場調查。勞工處表示，現正調查今日（12日）上午在黃竹坑發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。
海洋公園回覆表示，海洋公園一位男性員工今晨於園內被發現倒臥於通往設施維修工場的梯間，並失去意識，由警方及公園職員陪同送院後證實身亡。海洋公園對失去這位同事深感悲痛，管理層已到醫院慰問家屬，並會保持緊密聯繫，提供適切協助。在此艱難時刻，我們亦會為公園同事提供所需支援，並配合警方調查。