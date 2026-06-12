以「練功券」呃內地男100萬港元泰達幣　兌換店女店員判囚45個月

一名內地男子前往兌換店出售泰達幣時，30歲女店員出示兩疊1,000元鈔票，但大部分都是「練功券」假鈔，只有最表面和底部是真鈔。涉案女店員早前承認一項串謀詐騙罪，今日(12日)在區域法院被判囚45個月。

被告黃慧斯，承認於2023年12月26日在香港，與其他身分不詳的人串謀詐騙邵海洪，即不誠實地、虛假表示會以現金支付出售泰達幣的款項，從而誘使邵海洪交出128,634泰達幣。

以 2000 元報酬按「老細」指示行事

案發時，事主打算來港出售泰達幣，在網上搜尋後發現銅鑼灣某兌換店，會以稍高於市場價收購泰達幣，及以現金結算交易，於是與友人前往。女被告當時出示兩疊港幣鈔票，但只有最頂和最底一張是真鈔。其後被告要求事主轉帳泰達幣到其電子錢包，事主遂轉出約9.8萬泰達幣後，被告致電他人確認收款，隨後再要求事主補上約3萬泰達幣，以達到總值100萬港元，事主友人遂轉出泰達幣。被告收款後稱須上洗手間，拿起手袋打算離開。事主等人因未有收到現金，遂阻止被告離開及報警。警方調查被告的手機及WhatsApp通訊記錄，發現被告經朋友介紹下，以2,000元報酬按「老細」指示行事。