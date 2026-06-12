嬰幼兒染百日咳可致呼吸暫停，亞太及本港專家聯署籲全城打針防反彈。

百日咳全球疫情急劇惡化，去年的報告病例較前年驚人激增近五倍，亞洲多區正正面臨爆發潮。由於未接種疫苗的嬰幼兒一旦染病，極易引發危及生命的呼吸暫停、大腦缺氧及肺炎死亡，而症狀較輕的青少年與成年長期病患者往往成為社區隱形傳播源，亞洲兒童傳染病學會、亞太兒科學會聯同香港中華醫學會、立法會（醫療衛生界）議員林哲玄醫生以及本港數十個醫療護理專業學會，於世界百日咳日發表聯合聲明，強烈呼籲本港孕婦、家長及高危群組及早接種疫苗，切勿輕視此傳染病的殺傷力。

百日咳桿菌引起 病程長達數月 亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生指出，這種高度傳染性的呼吸道疾病由百日咳桿菌引起，其病程長達數月，對初生嬰兒的威脅尤其致命。患者在初期會出現低燒和鼻塞等類似感冒的卡他期症狀，嬰兒在此時便可能出現突發性呼吸暫停。隨後進入陣發期，患者會陷入劇烈且反覆的痙攣性咳嗽，並發出高亢的吸氣「雞鳴聲」，幼兒常因劇咳引致面色變藍紫的發紺現象或精疲力竭。若未能及時獲得免疫保護，病情可惡化為肺動脈高壓、肺不張、腦水腫甚至昏迷死亡，康復期往往需時數月，對家庭造成沉重打擊。

「疫苗猶豫」令發病高峰轉移至青少年 世界衛生組織最新數據顯示，全球百日咳發病率已由早年的每百萬人口低於九宗，暴升至去年的每百萬人口一百三十七宗。醫學界指出，全球疫情在新冠疫情後急劇反彈，關鍵在於過去社交距離措施令大眾的自然免疫力減弱，加上疫苗保護力隨時間遞減。更令人憂慮的是，隨著「疫苗猶豫」現象在本地及全球加劇，不少家長因網上錯誤資訊而拒絕或遲疑讓學童接種，導致發病高峰正從嬰幼兒轉移至青少年。這些大齡兒童或成年患者的症狀通常不典型，容易被誤認為普通感冒，卻在不知不覺中將病毒帶回家中，傳染給免疫力脆弱的初生幼兒及長者。

敦促採取三大核心防護策略 面對此一公共衛生挑戰，本港及亞太區專家在聯合聲明中強調，接種疫苗是阻止重症死亡的最有效防線。專家敦促大眾採取三大核心防護策略，首先是推動孕婦免疫，母親應在懷孕中期或晚期接種百日咳混合疫苗，使抗體透過胎盤直接傳遞給胎兒，填補嬰兒出生首幾個月的免疫真空期。其次是確保嬰幼兒及青少年嚴格按照衛生防護中心的規劃按時接種基礎與加強劑疫苗。最後，患有氣喘、慢性阻塞性肺病的成人以及長者等高危群組，亦應考慮接種成人加強劑，以阻斷家庭內部的交叉感染。

本港多個醫療學會強烈呼籲市民，應就自身與家人的健康狀況盡快向本地衛生專家尋求指導並補種疫苗。公共衛生部門與醫學界亦將攜手加強社區健康教育，傳播正確的疫苗安全訊息，全力扭轉疫苗猶豫的趨勢，齊心守護本港各個社區與下一代的健康。