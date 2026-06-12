民建聯發布數字教育倡議書　倡參考國家標準建立統一教師數字素養培訓

民建聯今日發布《數字教育倡議書》，針對本港數字教育的現存困境提出五大倡議。民建聯期望政府今年內出台的《中小學數字教育發展藍圖》，可以有助推動香港教育數字化高質量發展。 《倡議書》指出發展數字教育的五大困境，一是缺乏官方數字教育公共服務平台，學校選材壓力大；二是教師培訓缺乏全港統一標準體系；三是現行教學評估體系落後於人工智能時代發展；四是缺乏專職數字教育行政人員，加重前線教師非教學負擔；五是數字教育與傳統教學缺乏平衡指引，師生溝通的教育本質被弱化。

民建聯建議建立數字教育公共服務平台，立法會議員朱立威建議特區政府參考國家智慧教育平台的經驗，建設涵蓋教學管理、資源分享、AI賦能等核心功能的中小學數字教育公共服務平台，為全港學校提供免費、安全、一體化的基礎設施。 此外，朱立威強調當前本港教師數字培訓呈現「分散化、非標準化」特徵。他建議教育局參考國家《教師數字素養》行業標準的五大核心維度（數字化意識、知識技能、數字化應用、社會責任及專業發展），結合香港AI教育需求，構建本土化的教師數字素養分級標準與考核規範，及提供培訓。

建議定立AI輔助功課的準則 為回應AI時代需求，朱立威建議特區政府研究數字教育時代下的新型評估體系，明確學生使用AI的界限，建立針對AI輔助完成功課的評估準則。