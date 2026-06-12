搵工｜消防處救護員招募6.25截止　有車牌佔優月薪可達3.6萬元(附連結)

消防處救護員招募6.25截止，有車牌佔優月薪可達3.6萬元。(香港消防處Facebook)

想做有意義的工作、拯救生命，救護員是一個不錯的選擇。消防處現正招募救護員，主要負責提供緊急救護服務、送院前護理服務、執行與救護相關的職務；以及駕駛救護車、汽車及客貨車。救護員須受紀律約束，並須輪班工作及穿著制服，月薪由25,470元至36,270元，並包括有薪假期、醫療及牙科診療，在適當情況下更可獲得房屋資助，截止申請日期為6月25日，感興趣的話切勿錯過。

根據消防處網頁資料，投考救護員除了要滿足學歷要求，並通過能力傾向筆試及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績外，尚有兩大難關要過。首先是體能測驗，包括耐力折返跑、引體上升、傾斜引體上升、原地跳高、雙槓雙臂屈伸、屈膝仰臥起坐、掌上壓、坐位體前屈、俯後撑等動作。另外，應考者亦要通過救護模擬實際工作測驗，例如限時在救護車內尋找器材、背負救護背囊進行障礙賽等。

取錄者需接受 26 星期留宿基礎訓練

考生必須先通過體能測驗，才能參加模擬實際工作測驗，如果在其中一項測試不及格，便不能參加其餘的測試，整體成績會被視為不及格。通過體能和工作測驗及其他入職要求後，取錄者需接受為期26星期的留宿基礎訓練，訓練內容涵蓋輔助醫療、院前護理、體能及紀律培訓等，通過訓練才正式入職。