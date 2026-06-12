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出版：2026-Jun-12 17:14
更新：2026-Jun-12 17:14

搵工｜消防處救護員招募6.25截止　有車牌佔優月薪可達3.6萬元(附連結)

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消防處救護員招募6.25截止，有車牌佔優月薪可達3.6萬元。(香港消防處Facebook)

消防處救護員招募6.25截止，有車牌佔優月薪可達3.6萬元。(香港消防處Facebook)

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想做有意義的工作、拯救生命，救護員是一個不錯的選擇。消防處現正招募救護員，主要負責提供緊急救護服務、送院前護理服務、執行與救護相關的職務；以及駕駛救護車、汽車及客貨車。救護員須受紀律約束，並須輪班工作及穿著制服，月薪由25,470元至36,270元，並包括有薪假期、醫療及牙科診療，在適當情況下更可獲得房屋資助，截止申請日期為6月25日，感興趣的話切勿錯過。

【立即投考】

搵工｜消防處救護員招募6.25截止，有車牌佔優月薪達3.6萬元。(香港消防處Facebook)

根據消防處網頁資料，投考救護員除了要滿足學歷要求，並通過能力傾向筆試及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績外，尚有兩大難關要過。首先是體能測驗，包括耐力折返跑、引體上升、傾斜引體上升、原地跳高、雙槓雙臂屈伸、屈膝仰臥起坐、掌上壓、坐位體前屈、俯後撑等動作。另外，應考者亦要通過救護模擬實際工作測驗，例如限時在救護車內尋找器材、背負救護背囊進行障礙賽等。

取錄者需接受26星期留宿基礎訓練

考生必須先通過體能測驗，才能參加模擬實際工作測驗，如果在其中一項測試不及格，便不能參加其餘的測試，整體成績會被視為不及格。通過體能和工作測驗及其他入職要求後，取錄者需接受為期26星期的留宿基礎訓練，訓練內容涵蓋輔助醫療、院前護理、體能及紀律培訓等，通過訓練才正式入職。

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【消防處-救護員】

  • 月薪：25,470元起

  • 截止日期：25/06/2026 23:59:00

  • 入職條件：

    • (a)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

    • (b)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷 [上文所述的五科可包括中國語文科和英國語文科。]

    • (c)DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語；

    • (d)通過體能測驗和模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)

    • (e)通過能力傾向筆試；以及

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  • (f)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

  • 申請人如持有有效的香港駕駛執照會是有利的條件。

  • 申請手續：(1)申請人必須透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統作網上申請。(2)申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

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