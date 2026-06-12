東九龍智慧綠色集體運輸系統擬下月招標　象徵式地價批出3幅住宅用地

政府表示，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，以充分利用私營機構的專業知識及融資能力。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出三幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助，以增加誘因，並提升項目所服務區域的發展與活力，從而增加系統的客流量。三幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。

沿線將服務逾 30 萬居民

投標者須在其標書的財務建議書中建議一筆向政府支付的固定金額，作為標書的主要財務評審準則。政府將以私人協約方式及象徵式地價向透過公開招標甄選的專營公司批出上述三幅用地，同時專營公司須向政府支付其標書中訂定的固定金額。

預計東九龍項目落成後，由寶達／秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施／場地和超過35所學校。