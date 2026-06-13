清新福建”送雅韻 “閩式生活”迎客來 --福建特裝館精彩亮相第40屆香港國際旅遊展

6月11日上午，第40屆香港國際旅遊展在香港會議展覽中心開幕。福建省人民政府副省長江爾雄、香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震、文化和旅遊部亞洲旅遊交流中心主任張棟、香港旅遊發展局主席林建岳、香港國際旅遊展主辦機構董事總經理湯錦成，福建省政府辦公廳副主任范慶洪、福建省文化和旅遊廳廳長張源生以及廈門市文化和旅遊局局長黃碧珊等出席開幕式並巡館。巡館“首站”為福建特裝館。

此次香港國際旅遊展，福建特裝館以“清新福建 閩式生活”為主題設計搭建，全館選取閩南紅磚古厝造型，體現閩派建築的靈動性與歸屬感，入口接待展臺“歡迎回家”宣傳標語和建築上方燈籠刻印福建各地福氣地名以及“在提升文化影響力展示福建新形象上久久為功”“來福建福氣多一路山海一路歌”等LOGO相互映襯，營造“福”文化、閩南文化、歡迎回家等核心文旅IP整體良好氛圍。牆面佈置全面展示福建土樓等五大世界遺產地、媽祖信俗等10項人類非遺和福建“茶和天下”“福建禮物”“週末戲相逢”文旅品牌風采以及福州三坊七巷等九市一區豐富文旅資源，同時專門設置“（）在福建”填空式創意打卡牆以及湄洲女、惠安女、蟳埔簪花圍、三條簪、佘族傳統服飾等“閩式生活”創意拍照人形立牌主題打卡區。展區還精心陳列了福建文旅導覽、十條入境旅遊線路手冊以及非遺文創、茶文化衍生品等各式福建文旅宣傳品、紀念品，展牆LED滾動播放《你會如何打開福建》《一碗福建》《愛麗絲福建世遺之城奇遇記》等宣傳片。

展會期間，福建省文旅廳組織福建省歌舞劇院和福州、廈門、漳州、莆田等各地市文旅部門以及海絲國際旅遊中心、省旅遊公司、廈門國際遊輪母港集團、漳州康養集團、月印武夷文旅公司、福建景小智文化科技公司等近20家文旅企業代表，帶來福建非遺服裝展演、泉州簪花、福州三條簪、《再回閩南》演藝選段、景小智AI智慧景區服務等文旅表演和互動體驗項目，充分彰顯“清新福建 閩式生活”文化和旅遊、古典與現代、傳統與科技的深度融合，吸引大量業內嘉賓、海內外遊客及香港市民駐足簇擁、踴躍諮詢和爭相體驗，成為此次展會現場一道獨特靚麗的風景線。

展會將持續至6月14日，期間福建省文化和旅遊廳將在主舞臺舉辦專場推介會。香港是我省重要入境旅遊客源地，2024年、2025年，福建省分別接待香港遊客56.84萬人次、85.25萬人次，分別同比增長55.2%、50%。香港國際旅遊展是香港特別行政區舉辦的具有較高國際影響力的重要旅展，福建省文旅廳連續多屆組織參展。此次組織參加第40屆香港國際旅遊展，是福建省文旅廳進一步宣傳推廣福建文旅資源、鞏固拓展香港入境客源市場，推動福建入境旅遊提質增效、打造世界知名旅遊目的地的重要舉措。

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