KOL女實習醫生Angel被捕 涉擅用屯門醫院醫生帳號瀏覽病人紀錄(更新)

明愛醫院KOL女實習醫生「Angel」被揭發涉及一連串不當行為，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，醫管局報案處理，周五(6月12日)宣布已即時將她解僱。據了解，警方於周五晚上以涉嫌不誠實使用電腦罪名，拘捕涉事24歲實習醫生，目前被扣留調查，她涉擅用一名屯門醫院醫生帳號登入臨床醫療系統瀏覽屯門醫院的病人紀錄。

行為不當遭醫管局解僱 涉違反專業操守及誠信

醫管局發聲明表示，知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已成立調查委員會嚴肅跟進，先後會見涉事實習醫生、相關醫護人員，亦已詳細檢視臨床及電腦系統紀錄等證據，認為該名實習醫生違反醫生應有專業操守及誠信、對病人私隱及專業保密構成損害，以及未有忠實依從指示履行醫療程序。