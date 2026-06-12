KOL女實習醫生Angel被捕 涉擅用屯門醫院醫生帳號瀏覽病人紀錄(更新)

明愛醫院KOL女實習醫生「Angel」被揭發涉及一連串不當行為，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，醫管局報案處理，周五(6月12日)宣布已即時將她解僱。據了解，警方於周五晚上以涉嫌不誠實使用電腦罪名，拘捕涉事24歲實習醫生，目前被扣留調查，她涉擅用一名屯門醫院醫生帳號登入臨床醫療系統瀏覽屯門醫院的病人紀錄。
行為不當遭醫管局解僱 涉違反專業操守及誠信
醫管局發聲明表示，知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已成立調查委員會嚴肅跟進，先後會見涉事實習醫生、相關醫護人員，亦已詳細檢視臨床及電腦系統紀錄等證據，認為該名實習醫生違反醫生應有專業操守及誠信、對病人私隱及專業保密構成損害，以及未有忠實依從指示履行醫療程序。
發言人說，已通知涉事實習醫生，並知會所屬大學醫學院跟進，局方會繼續調查，如確定有其他醫生涉及不當行為，必定嚴肅處理，絕不姑息；又重申絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並對有關行為予以嚴厲讉責，強調對醫生的專業操守、行為及紀律有極高要求，絕不容忍任何損害醫生專業操守的行為，不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。
港大醫學院進行執業評估
港大醫學院表示得知一名實習醫生被解僱，尊重醫管局的決定。醫學院亦已在最短時間內啟動香港大學的既定機制，獨立進行有關該實習醫生的「適合執業」評估 。如果證實其執業能力不達標，醫學院將依機制規定適時向香港醫務委員會呈交評估報告 。
早前有社交媒體帖文顯示，明愛醫院一名KOL女實習醫生「Angel」近日先後被揭發擅自用醫院器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代自己為病人做直腸鏡檢查，亦懷疑在未經授權下，擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警處理並暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。