馬時亨形容中亞行超級成功　商機處處市場潛力大

行政長官李家超早前率團訪問哈薩克及烏茲別克，共簽署96份合作協議及備忘錄，涉及具體金額總值超過16.5億美元。隨團的貿發局主席馬時亨形容，今次訪問團是超級成功，哈薩克有主權基金已表示希望帶公司來港上市，烏茲別克亦希望來港集資，有助鞏固本港國際金融中心地位。
馬時亨出席商台節目時表示，本港與新開發國家做生意，風險肯定較高，而貿發局可協助企業進行盡職審查，局方現時在哈薩克設顧問辦事處，不排除將辦事處「升格」，但要小心資源運用，未必能在全部中亞五國設辦事處。
他又透露在訪問期間，烏茲別克提出希望購入100輛巴士，代表團即場介紹隨團的3間內地汽車公司。
林健鋒：特首率團外訪均有驚喜
行政會議成員林健鋒亦認為訪問非常成功，又形容每次特首率團外訪均有驚喜，今次也不例外，包括明年首季開通往來香港及哈薩克阿拉木圖的直航航線。
林健鋒提及，看到2個中亞國家市場的潛力，3地商會簽署多份備忘錄，正計劃舉辦網上研討會及國際峰會跟進，之後亦會再組織考察團。他提醒有意進軍中亞的企業必須做好準備，留意當地的法制及文化，烏茲別克使用大陸法，哈薩克金融中心就使用普通法，若要與兩地進行商貿合作，香港會計及法律界要做好準備，本港亦應尊重當地宗教文化。