馬時亨形容中亞行超級成功　商機處處市場潛力大

行政長官李家超早前率團訪問哈薩克及烏茲別克，共簽署96份合作協議及備忘錄，涉及具體金額總值超過16.5億美元。隨團的貿發局主席馬時亨形容，今次訪問團是超級成功，哈薩克有主權基金已表示希望帶公司來港上市，烏茲別克亦希望來港集資，有助鞏固本港國際金融中心地位。

馬時亨出席商台節目時表示，本港與新開發國家做生意，風險肯定較高，而貿發局可協助企業進行盡職審查，局方現時在哈薩克設顧問辦事處，不排除將辦事處「升格」，但要小心資源運用，未必能在全部中亞五國設辦事處。