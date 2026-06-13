男童染甲型H9禽流感　衞生署稱現毋須撲殺家禽

一名兩歲男童近日確診甲型禽流感（H9），他本月初曾兩度往禾輋街市，在售賣活雞檔口逗留，並觸摸周遭環境，目前在瑪嘉烈醫院隔離治療。衞生署表示衞生防護中心調查後，不排除他是在街市間接接觸受家禽污染的環境而感染，而H9病毒不會導致禽鳥死亡，加上亦沒有出現人傳人情況，故此現時毋須撲殺家禽。

衞生署回覆傳媒查詢時表示，這宗個案涉及的病毒株，為低致病性的甲型禽流感H9病毒。綜合目前的流行病學及病毒學證據，H9禽流感病毒並未具備在人類之間作持續傳播的能力，因此中心評估該宗個案的發現並未改變現時的風險，本地禽流感出現大流行的風險仍維持在低水平，而政府「流感大流行應變計劃」的應變級別繼續維持在「戒備」級別。