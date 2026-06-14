首份香港五年規劃明日展公眾諮詢　陳茂波：研結合優勢放大發展紅利

政府首份香港五年規劃公眾諮詢明日展開，為期兩個月。財政司司長陳茂波認為，五年規劃有助經濟有更大的發展動能、科技有更好的應用、社會有更普惠包容的發展，以及市民有更多優質就業和更美好生活。他指，諮詢需要聚焦探討如何把國家「十五五」規劃提供的戰略方向，結合香港的優勢和特色、把短板補上、決定落實具體路徑，以及放大發展紅利等，深刻總結過去，以宏觀視野想像未來。

金融貿易良好趨勢需延續

陳茂波在網誌表示，國家「十五五」規劃對香港有清晰的前瞻定位，包括鞏固提升國際金融、航運及貿易中心地位、成為國際高端人才集聚高地等。他指，五年規劃需要延續金融和貿易方面的良好趨勢，亦要鞏固提升和開拓新發展空間、新市場，開創新增長曲線。

展望未來，陳茂波稱產業發展和經濟升級轉型將成關鍵任務，政府要加快推動北部都會區建設，又稱港府在招商引資、吸引前沿科企落戶之後，要思考如何讓有關技術與資金，進一步在香港扎根、擴大規模和創造更多就業機會，並要研究如何更好回應不同階段企業需要，以及如何進一步提升市民的人工智能(AI)素養等。