國安附例湯家驊稱不影響定罪刑罰　不認同上訴時發證明書屬「輸打贏要」

政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，列明行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，新附近只是針對程序，而不會改變被告的罪行與罰則，又不認同政府可在敗訴後，於上訴期間才發出證明書是「輸打贏要」，認為不可能因之前沒有發出證明書，而令日後國際形勢發生突變時都不能再發出。

立法會相關小組委員會日前完成逐條審議《維護國家安全條例》的附屬法例，新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全，使案件變成國安案件處理，涵蓋調查、拘捕至審訊等過程。湯家驊在一個電視節目指出，今次附屬法例屬於法律程序性質，並不影響被告是否被定罪或刑罰，又解釋現時針對的是被告沒有涉及危害國家安全的行為，但是案件當中可能涉及一些危害國安背景，所以要小心一些處理。

政府曾表示，案件如果已經有裁決特首就不能動用附例決定。被問到如果被告於原訟庭被裁定罪名不成立，控方在上訴時特首行使權力發出證明書，會否予人「輸打贏要」的觀感時，湯家驊不認同這個看法，強調發出證明書是基於國安需要，「幾時發生需要，冇人知道」，不排除基於突發事件或國際形勢有重大改變，而有需要發證明書，並強調特首不會濫用權力改變審訊結果。

全體公務員因宏福苑凍薪不公

另外，政府建議公務員劃一加薪2%，有份提供意見的湯家驊形容，這是較合適的中間落墨方案，又指個人認為對公務員加薪有意見的市民，極大可能與大埔宏福苑火災有關，但事件最多只涉及5、6個部門，若要求全數50多個部門的公務員因而無法加薪，並非公平的做法。