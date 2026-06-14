旺角男子疑與途人爭執街頭脫內褲奔走　警方尋獲安排到醫院檢查

旺角街頭驚現裸露怪漢。周六晚上10時許，有途人報案指發現一名下半身赤裸的男子，在港鐵旺角站B2出口附近奔跑和遊走，警員到場後未有發現。社交平台其後流傳多段涉及該名男子的影片，可見他先在MOKO新世紀廣場沿上落方向扶手電梯的中間位置落樓，然後在快富街和西洋菜南街一帶與途人爭執及脫下內褲，期間情緒激動。

警籲勿轉載帶誤導歧視性質片段

警方指，接獲舉報並留意到網上片段，周日於旺角區尋獲該名40歲本地男子，初步調查他周六晚曾於商場內與他人發生輕微身體碰撞，雙方曾發生爭執，他其後懷疑情緒激動，並作出片段所見的行為。警方已安排該名男子在親友陪同下到醫院接受檢查，案件暫列「有人患病」，又呼籲市民切勿繼續轉載帶有誤導或歧視性質的片段及資訊。