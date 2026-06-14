旺角男子疑與途人爭執街頭脫內褲奔走　警方尋獲安排到醫院檢查

旺角街頭驚現裸露怪漢。周六晚上10時許，有途人報案指發現一名下半身赤裸的男子，在港鐵旺角站B2出口附近奔跑和遊走，警員到場後未有發現。社交平台其後流傳多段涉及該名男子的影片，可見他先在MOKO新世紀廣場沿上落方向扶手電梯的中間位置落樓，然後在快富街和西洋菜南街一帶與途人爭執及脫下內褲，期間情緒激動。
警籲勿轉載帶誤導歧視性質片段
警方指，接獲舉報並留意到網上片段，周日於旺角區尋獲該名40歲本地男子，初步調查他周六晚曾於商場內與他人發生輕微身體碰撞，雙方曾發生爭執，他其後懷疑情緒激動，並作出片段所見的行為。警方已安排該名男子在親友陪同下到醫院接受檢查，案件暫列「有人患病」，又呼籲市民切勿繼續轉載帶有誤導或歧視性質的片段及資訊。
事前在附近商場爬扶手電梯落樓
男子的行為首先在MOKO新世紀廣場發生。社交平台流傳多段短片，顯示他翻越欄杆，攀爬到扶手電梯旁邊慢慢向下行，其後又在一對上落的扶手電梯中間，沿鐵板步行落樓，兩次均沒有正常使用扶手電梯，其間更一度指罵拍攝途人「影乜×嘢。」
約半小時後，有市民就拍攝到同一名男子在快富街與西洋菜南街、旺角站B2出口附近與途人爭執，指罵對方「你咪×再影呀」，並一度拖行路邊食環署垃圾桶企圖襲擊對方。及後，該名男子疑不甘被途人指罵，「係咪×我？我而家除褲，快啲×我」，之後更一度脫下長褲和內褲並揮舞，其間不忘用衣物遮掩重要部位。