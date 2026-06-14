世界盃｜精神科醫生：沉迷賭博如染毒癮 過來人：曾因賭博兩度入獄家庭破裂

四年一度的世界盃已於6月11日開鑼，明光社聯同基督教基協堂及工業福音團契問題賭徒復康中心，於今日舉辦「睇波踢波不賭波」專題講座，席間有過來人分享。40多歲的文聰稱，未成年時已接觸非法足球博彩，曾在世界盃期間連續多天不眠追賭；「曾因一次贏幾個月人工」，令他愈陷愈深。
誤以為賭波可透過研究取勝
他坦言，曾以為賭波可透過研究取勝，最終卻愈陷愈深，更因賭博在香港及澳門兩度入獄，沉迷賭博致家庭破裂，與妻子離婚，幸文聰在親人介紹下，接觸教會，加上在獄中開始反思，最終戒賭重建新生。
精神科專科醫生廖廣申表示，賭博不僅涉及金錢輸贏，更屬具成癮的行為。沉迷可致巨額債務、情緒病及心理疾病(如焦慮及抑鬱)，並會破壞家庭與人際關係。參與非法外圍賭博更可能牽涉犯罪組織及高利貸。
賭博成癮屬慢性復發性的腦部疾病
廖廣申生又指，賭博成癮與物質成癮(如毒品)的機制相似，屬慢性復發性的腦部疾病，涉及大腦多巴胺分泌，令人產生愉悅感及錯誤期望，長遠會出現渴癮、戒斷及衝動控制減弱。他強調，戒賭過程中，或出現焦慮及煩躁不安等症狀，需透過心理輔導及建立健康生活習慣作治療，並強調預防勝於治療，積極參與社交生活，並建立健康興趣作為替代活動。