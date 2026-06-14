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出版：2026-Jun-14 22:51
更新：2026-Jun-14 22:51

精神科醫生：沉迷賭博如染毒癮 過來人：曾因賭博兩度入獄家庭破裂

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一群人立願不參與足球賭博(周令知攝)

明光社聯同基督教基協堂及工業福音團契問題賭徒復康中心，於今日舉辦「睇波踢波不賭波」專題講座。(周令知攝)

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四年一度的世界盃已於6月11日開鑼，明光社聯同基督教基協堂及工業福音團契問題賭徒復康中心，於今日舉辦「睇波踢波不賭波」專題講座，席間有過來人分享。40多歲的文聰稱，未成年時已接觸非法足球博彩，曾在世界盃期間連續多天不眠追賭；「曾因一次贏幾個月人工」，令他愈陷愈深。

誤以為賭波可透過研究取勝

他坦言，曾以為賭波可透過研究取勝，最終卻愈陷愈深，更因賭博在香港及澳門兩度入獄，沉迷賭博致家庭破裂，與妻子離婚，幸文聰在親人介紹下，接觸教會，加上在獄中開始反思，最終戒賭重建新生。

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精神科專科醫生廖廣申表示，賭博不僅涉及金錢輸贏，更屬具成癮的行為。沉迷可致巨額債務、情緒病及心理疾病(如焦慮及抑鬱)，並會破壞家庭與人際關係。參與非法外圍賭博更可能牽涉犯罪組織及高利貸。

賭博成癮屬慢性復發性的腦部疾病

廖廣申生又指，賭博成癮與物質成癮(如毒品)的機制相似，屬慢性復發性的腦部疾病，涉及大腦多巴胺分泌，令人產生愉悅感及錯誤期望，長遠會出現渴癮、戒斷及衝動控制減弱。他強調，戒賭過程中，或出現焦慮及煩躁不安等症狀，需透過心理輔導及建立健康生活習慣作治療，並強調預防勝於治療，積極參與社交生活，並建立健康興趣作為替代活動。

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由左數起，文聰，阿強，丁麗芬(周令知攝) 阿強因賭博總負債達七位數。(周令知攝) 文聰過去曾因賭博在香港及澳門兩度入獄(周令知攝) 精神科專科醫生廖廣申表示沉迷賭博會導致龐大財務損失及債務問題(周令知攝)
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