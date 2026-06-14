精神科醫生：沉迷賭博如染毒癮 過來人：曾因賭博兩度入獄家庭破裂

四年一度的世界盃已於6月11日開鑼，明光社聯同基督教基協堂及工業福音團契問題賭徒復康中心，於今日舉辦「睇波踢波不賭波」專題講座，席間有過來人分享。40多歲的文聰稱，未成年時已接觸非法足球博彩，曾在世界盃期間連續多天不眠追賭；「曾因一次贏幾個月人工」，令他愈陷愈深。

誤以為賭波可透過研究取勝

他坦言，曾以為賭波可透過研究取勝，最終卻愈陷愈深，更因賭博在香港及澳門兩度入獄，沉迷賭博致家庭破裂，與妻子離婚，幸文聰在親人介紹下，接觸教會，加上在獄中開始反思，最終戒賭重建新生。