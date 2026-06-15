科大研AI無切片成像系統 3分鐘生成組織影像 助醫生判體內殘餘癌細胞

面對人口老化持續和癌症個案持續增加，醫療系統對病理診斷服務需求趨增。香港科技大學研究團隊與一間初創公司，研發出全球首創人工智能(AI)無切片病理成像系統Glanzir，可把生成組織影像的時間從30分鐘大減至3分鐘，有助醫生更快能判斷體內是否仍有殘餘癌細胞。團隊已收集逾2,000宗肺癌和乳癌患者樣本，未來將展開大規模臨床測試。

組織切片分析是癌症診斷的基礎，現時臨床主要採用石蠟切片技術及冷凍切片檢測技術，其中石蠟切片準確度高但需時數日至一周才完成分析。冷凍切片則透過快速冷凍組織並切成薄片及染色，讓病理學專家在顯微鏡下判讀細胞形態及病變特徵，約30至45分鐘內有初步結果，惟準確度不及石蠟切片，部分病人甚至要接受二次手術。