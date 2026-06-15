大澳鹽田橋寶珠潭橋屬可開合設計 雙橋首配龍舟遊涌

大澳鹽田橋是香港首條採用伸縮式開合設計的行人橋。

周五是端午節，大澳將上演國家級非物質文化遺產「大澳端午龍舟遊涌」，亦是鹽田橋及寶珠潭橋落成後首次舉行。負責建造的土木工程拓展署指，兩座橋採用可開合行人橋設計，遊涌期間橋身可開啓，讓龍舟與神像通過河道；橋身開啓後更可化身觀景台，讓居民與遊客近距離欣賞獨特盛事。

土拓署(南拓展及可持續大嶼)高級工程師韓植遷表示，以往大澳主要依靠大涌橋(又名橫水渡橋)連接大澳街市街兩岸，以及位處棚屋建築群之間的新基橋(又名大澳紅橋)連接吉慶街與新基街。為提升大澳河涌兩岸的連繫，署方建造鹽田橋及寶珠潭橋，便利行人往來及緊急車輛出入，雙橋已於上月初啓用。