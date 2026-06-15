大澳鹽田橋寶珠潭橋屬可開合設計 雙橋首配龍舟遊涌

周五是端午節，大澳將上演國家級非物質文化遺產「大澳端午龍舟遊涌」，亦是鹽田橋及寶珠潭橋落成後首次舉行。負責建造的土木工程拓展署指，兩座橋採用可開合行人橋設計，遊涌期間橋身可開啓，讓龍舟與神像通過河道；橋身開啓後更可化身觀景台，讓居民與遊客近距離欣賞獨特盛事。
土拓署(南拓展及可持續大嶼)高級工程師韓植遷表示，以往大澳主要依靠大涌橋(又名橫水渡橋)連接大澳街市街兩岸，以及位處棚屋建築群之間的新基橋(又名大澳紅橋)連接吉慶街與新基街。為提升大澳河涌兩岸的連繫，署方建造鹽田橋及寶珠潭橋，便利行人往來及緊急車輛出入，雙橋已於上月初啓用。
兩橋均為可開合行人橋，其中鹽田橋採用全港首創的伸縮開合設計，以創新方式演繹昔日「橫水渡」手拉纜繩移動小船過河的傳統特色；寶珠潭橋橋身則可橫向轉動開合，象徵「開後成堤」，猶如堤岸一部分。
談及工程挑戰，韓植遷指，因該區陸路運輸通道狹窄，車輛無法直達寶珠潭一帶，須依賴水路運輸，但河涌受潮汐影響，加上現有大涌橋及新基橋高度限制，令運輸更困難。工程團隊設計專用工程船，能在不同水深靈活作業，同時採用預製鋼結構作橋身，讓生產與地基工程同步進行，省時之餘，預製件亦可按需要分割，方便運輸及現場裝嵌。
土拓署工程師張珮甄亦指，團隊利用焊接機械臂為樁帽進行焊接等先進技術，同時應用S690高強度鋼材，大幅減少鋼材用量，令橋身更輕巧，地基與樁柱負擔亦相應減輕。
考慮到大澳至今仍秉承傳統，每年舉辦多場神功戲，居民過往須在空地搭建戲棚，署方遂於鹽田龍盛街旁興建露天劇場，提供固定場地。