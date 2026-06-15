天氣｜黃色暴雨警告信號11時10分發出(更新)

【10:42更新】 天文台發出特別天氣提示 ， 珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

本港今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過100毫米。(香港天文台)

天文台於今日(15日)上午6時20分取消黃色暴雨警告信號。雷暴警告仍然生效，有效時間至今日上午8時30分。天文台清晨6時發出特別天氣提示，強雷雨區在過去一兩小時持續影響本港東部水域。天文台正密切監察其發展，若其發展區向西延伸，本港雨勢有機會增強。提醒市民請保持警惕，並時刻留意天文台的最新天氣消息。

天文台表示，活躍西南季候風及低壓槽正為廣東地區帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過100毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。