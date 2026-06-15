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出版：2026-Jun-15 06:00
更新：2026-Jun-15 11:10

天氣｜黃色暴雨警告信號11時10分發出(更新)

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黃雨及雷暴警告生效，西貢區雨量錄逾100毫米，未來兩三日天氣不穩。(資料圖片)

黃雨及雷暴警告生效，西貢區雨量錄逾100毫米，未來兩三日天氣不穩。(資料圖片)

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【11:10更新】黃色暴雨警告信號11時10分發出。

【10:55更新】天文台發出特別天氣提示未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【10:42更新】天文台發出特別天氣提示珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

本港今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過100毫米。(香港天文台)

本港今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過100毫米。(香港天文台)

天文台於今日(15日)上午6時20分取消黃色暴雨警告信號。雷暴警告仍然生效，有效時間至今日上午8時30分。天文台清晨6時發出特別天氣提示，強雷雨區在過去一兩小時持續影響本港東部水域。天文台正密切監察其發展，若其發展區向西延伸，本港雨勢有機會增強。提醒市民請保持警惕，並時刻留意天文台的最新天氣消息。

天文台表示，活躍西南季候風及低壓槽正為廣東地區帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過100毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

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天文台展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。(香港天文台)

天文台展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。(香港天文台)

天文台展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。天文台又指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，今明兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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