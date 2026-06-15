天氣｜黃色警告續生效 西貢東部雨量特別高或山泥傾瀉(更新)

【18:20更新】天文台發出山泥傾瀉特別提示，稱西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。 【11:10更新】黃色暴雨警告信號11時10分發出。 【10:55更新】天文台發出特別天氣提示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。 【10:42更新】天文台發出特別天氣提示，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台於今日(15日)上午6時20分取消黃色暴雨警告信號。雷暴警告仍然生效，有效時間至今日上午8時30分。天文台清晨6時發出特別天氣提示，強雷雨區在過去一兩小時持續影響本港東部水域。天文台正密切監察其發展，若其發展區向西延伸，本港雨勢有機會增強。提醒市民請保持警惕，並時刻留意天文台的最新天氣消息。 天文台表示，活躍西南季候風及低壓槽正為廣東地區帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過100毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

天文台展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。天文台又指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，今明兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。