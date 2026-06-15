消委會｜夾公仔機投訴兩年增逾7倍　有小朋友花200元夾出裝飾空盒

近年夾公仔機店在香港急速擴張，但消委會過去3年接獲有關夾公仔機的投訴個案有上升趨勢，由2023年的16宗，增加至2024年的49宗，去年更急升至138宗。消委會呼籲夾公仔機的營運商加強透明度，在機台或當眼位置清楚列明收費、玩法、機制及中獎條件、以及負責人的聯絡方法，並應避免遊戲設定過於困難甚至不合理，同時宜加強前線職員培訓及客戶服務。 個案一：擺放空包裝盒作裝飾惹誤會 投訴人帶同兩名小朋友到A夾公仔機店遊玩，其中一部夾公仔機以迷你玩具行李箱為獎品，每局收費5元。機台內除擺放玩具外，邊緣位置亦放有相關玩具的包裝紙盒，惟紙盒並非透明，盒身亦沒有標示為空盒或僅作裝飾用途。投訴人原以為紙盒內附有玩具，小朋友於是嘗試夾取約40次，合共花費約200元，終於成功夾出其中一個紙盒，惟打開後才發現盒內空無一物。投訴人隨即按夾公仔機上的資料聯絡台主，要求以該紙盒換領玩具，惟對方以有關紙盒僅屬背景裝飾為由拒絕。

投訴人認為相關展示方式容易誤導消費者，遂向消委會投訴。A夾公仔機店負責人回覆表示，事後已直接聯絡投訴人，並詳細了解其對相關包裝盒於機台內展示的意見，就事件致歉及已安排全額退回200元遊戲費用，個案得以解決。 個案二：爪夾夾中即鬆開 夾 15 次亦無果 投訴人在B公司的遊戲機中心投幣遊玩一部夾公仔機，每局收費5元。按一般設定，爪夾在成功夾起公仔後，應移動至出貨洞口上方才鬆開，惟當日投訴人成功夾起公仔後，爪夾在升至機器頂部時自動彈開。相反，當爪夾未有成功夾中公仔時，爪夾則會移動至出口位置上方才鬆開。投訴人先後嘗試了15次、合共花費75元，仍未能成功夾出任何公仔，認為夾公仔機的爪夾設定異常，質疑B公司刻意調整設定，遂向消委會投訴。

B公司回覆指，一向重視顧客的遊玩體驗及意見，已跟進投訴人反映的爪夾情況，並訓示相關店員，提醒前線職員在顧客多次遊玩但仍未能中獎時，主動提供適當協助及建議；同時會加強巡查，留意機台的中獎情況，以免遊戲難度過高。B公司亦就事件向投訴人致歉，並提出贈送5張「玩一局送一局」贈券作為心意，惟投訴人不接受。

個案三：品牌公仔雙眼高低不一 懷疑冒牌 投訴人於C夾公仔機店遊玩，留意到其中一台擺放多隻品牌毛公仔，機身貼有「內含正版公仔」的標示，遂投幣遊玩。投訴人遊玩8局，花費40元後，成功夾出一隻兔子造型毛公仔，惟檢視時發現該公仔雙眼位置明顯高低不一，做工及品質與其對該品牌的印象有落差，懷疑所夾出的公仔未必是正貨，遂向消委會投訴。 消委會透過不同途徑聯絡 C 夾公仔機店。其後，投訴人通知消委會該機台的台主已直接聯絡她，惟台主沒有正面回應公仔是否正版，而是引述一段以人工智能分析為基礎的說明，就公仔上條碼及標籤的特徵作出解釋，指有關公仔為正版產品。至於公仔雙眼高低不一，台主指乃源於手工製作的差異，例如縫紉情況和面部棉花的填充量不同等，建議投訴人可透過輕壓公仔面部，以調整棉花填充位置及改善外觀。收到台主解釋後，投訴人雖然相信公仔為正版，惟認為台主未能處理貨品質素問題，只能無奈接受其解釋。