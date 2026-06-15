食環署長由前副警務處長袁旭健出任　與新聞處長均出身警隊

政府2月首次公開招聘食環署署長，打破該D6級職位向來由政務官擔任的傳統，按既定程序遴選後，已退休的警務處前副處長（行動）袁旭健大熱獲委任，明日（6月16日）履新。連同同步公開招聘、由前新聞統籌專員謝振中出任的新聞處處長，兩個由首長級甲級政務官出任的高官崗位均出身警隊。

袁旭健於1986年加入政府，曾出任警隊內多個不同職位。他於2021年8月至2023年8月期間出任警務處副處長（行動），並於2023年11月獲委聘為食物環境衞生署顧問，為期一年。公務員事務局局長楊何蓓茵說，袁旭健擁豐富的公共行政及執法經驗，並具備出色的領導及管理才能，深信在其領導下食環署將繼續推動改革，秉持創新與卓越的精神，提供公共服務、執行監管工作及應對未來的挑戰。