食環署長由前副警務處長袁旭健出任　與新聞處長均出身警隊

政府2月首次公開招聘食環署署長，打破該D6級職位向來由政務官擔任的傳統，按既定程序遴選後，已退休的警務處前副處長（行動）袁旭健大熱獲委任，明日（6月16日）履新。連同同步公開招聘、由前新聞統籌專員謝振中出任的新聞處處長，兩個由首長級甲級政務官出任的高官崗位均出身警隊。
袁旭健於1986年加入政府，曾出任警隊內多個不同職位。他於2021年8月至2023年8月期間出任警務處副處長（行動），並於2023年11月獲委聘為食物環境衞生署顧問，為期一年。公務員事務局局長楊何蓓茵說，袁旭健擁豐富的公共行政及執法經驗，並具備出色的領導及管理才能，深信在其領導下食環署將繼續推動改革，秉持創新與卓越的精神，提供公共服務、執行監管工作及應對未來的挑戰。
根據招聘要求，食環署署長的入職條件包括具備至少15年行政及管理經驗，當中包括至少7年擔任高級職位的經驗、熟悉政府體制及龐大財務資源的管理，須具有敏銳的政治觸覺，能處理政治敏感議題；具豐富的員工管理、推動組織改革的經驗，以及具執法工作知識和經驗將優先考慮等。食環署署長起薪每月超過287,000元，頂薪接近30萬，獲取錄人士按公務員合約條款受聘，為期3年。
退休後曾出任食環署顧問
食環署編制約有1.1萬人，是紀律部隊外承擔最多執法工作的部門，袁旭健1986年加入警隊，之後主要從事刑事情報工作，2023年從警隊退休後，曾獲聘為食環署顧問，就食環署執法問題提供意見，對運作已熟悉，故當2月政府首次公開招聘食環署署長時，已傳出袁旭健為大熱人選。
另外，政府宣布，前粵港澳大灣區發展專員陳潔玲將出任通訊事務總監，接替退休的梁仲賢；現任財經事務及庫務局副秘書長陳慧欣將出任旅遊事務專員，現任食環署副署長（環境衞生）姚繼卓將出任駐京辦主任，接替退休的鄭偉源。