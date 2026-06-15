七一｜駐港部隊軍營開放日 2.5萬張參觀票周二起開放預約(附方法)

為慶祝香港回歸祖國暨中國人民解放軍進駐香港二十九周年，進一步增進與香港社會各界的溝通交流，駐港部隊將舉行軍營開放活動，歡迎市民參觀。 今次開放的包括3個軍營，昂船洲軍營開放日期是本月20至21日；石崗軍營和新圍軍營的開放時間是本月27日至28日。屆時的活動包括升國旗儀式、軍樂隊列、軍事課目和裝備展示、訓練體驗、參觀駐軍展覽中心、文藝演出、軍營食品品嚐等。

今次開放軍營會通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」，線上免費發放參觀票25000張。預約時間為本月16日、17日、18日，每日上午10時、下午3時、晚上8時開放，約滿即止。如有退票，系統將隨時放出。線上預約成功後，系統將推送預約訂單資訊，並生成電子二維碼，請妥善保存。 市民必須以身份證實名預約，每人限預約1張。11歲及以下兒童不用預約門票，但須由預約成功的父母或監護人陪同。每名成人最多可攜帶兩名11歲及以下兒童到場參觀。參觀票為非賣品，不得轉讓他人。市民於參觀當日，要在預約參觀軍營安檢處，憑預約使用的有效身份證件原件和電子二維碼兌換紙質參觀票，接受身份核驗和安全檢查後方可入營。

時間及地點

（一）昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）：六月二十日、二十一日每日上午九時至下午二時開放，下午一時停止入營。

（二）石崗軍營（新界錦田公路250號）：六月二十七日、二十八日每日上午九時至下午二時開放，下午一時停止入營。

（三）新圍軍營（新界沙頭角路龍躍頭段）：六月二十七日、二十八日每日下午二時至六時開放，下午五時停止入營。 預約流程：關注WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」——點擊「軍營開放」進入預約小程式——點擊「活動預約」——選擇參觀軍營——選擇參觀日期和時段——點擊「預約活動門票」——點擊「添加參觀者」——填寫姓名、手機號碼、證件號碼等信息——填寫驗證碼——點擊「確認預約」。（預約流程見附件）

