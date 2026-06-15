香港五年規劃今起展開公眾諮詢　謝小華：與施政報告、財政預算案相輔相成

政制及內地事務局局長謝小華表示，香港第一個五年規劃意義重大，與每一位市民息息相關。香港五年規劃會聚焦發展香港在「一國兩制」下的獨特優勢，政府會以國家「十五五」規劃為重要指引，首次制定香港五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃為本港帶來的機遇，推動香港更好融入國家發展大局。

政府今日(15日)就香港五年規劃展開公眾諮詢。諮詢期由今日起至8月14日結束，為期兩個月。政府將舉辦多場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對香港五年規劃的意見和建議，並爭取在今年第三季內發表香港五年規劃正式文件。

涵蓋經濟基建等 民生福祉範疇

謝小華引述行政長官李家超早前說，香港五年規劃是具前瞻性、策略性和可操作性的指導性文件，香港五年規劃將會清晰闡述香港未來五年的發展願景及策略方向，涵蓋經濟、產業、空間規劃、基建、綠色轉型，以及醫療、教育、房屋、福利、安老等民生福祉範疇，為香港未來五年的經濟及社會發展指明方向，讓市民對未來的生活有所期盼。

被問到首個五年規劃會否取代施政報告、財政預算案，謝小華強調三者是相輔相成，三者會有機結合，也有緊貼關係，當中五年規劃是頂層策略性指導文件，釐定香港未來五年發展方向。每年施政報告部署與財政資源優次分布，有助推進五年規劃重點發展及願景。