首間香港票務平台出席華為開發者大會發言 Cityline票務系統上線鴻蒙生態圈

隨著近年中港兩地跨境往來越趨頻繁，內地旅客對香港的表演節目、文化藝術及景點門票需求與日俱增。為捕捉跨境票務需求的趨勢，Cityline與華為合作將售票平台於鴻蒙生態系統上線，捕捉中港兩地文化及娛樂票務這藍海，更獲華為邀請出席華為開發者大會2026及發言，分享雙方在跨境業務上的發展。 華為開發者大會是每年一度的內地科技界盛事，今年於6月12至14日在東莞松山湖舉行。「在新冠疫情後，我們發現很多外地旅客到香港觀看表演節目、參加展覽及活動，跨境交易有上升趨勢。與此同時，華為的數據亦反映，其用戶跨境搜尋正在增加。當注意到跨境產品的需求增加，我們明白是時候將Cityline的服務登上鴻蒙生態系統。」 Cityline執行董事兼總經理林永存在華為開發者大會中分析，並透露2025年集團的本地與鄰近城市購票人數創歷史新高。

來港觀看文化演出呈上升趨勢 Cityline 票務鴻蒙系統版本，於5月11日在華為應用程式市場正式上架。林永存坦言，這次與華為合作，目標並不僅聚焦於票務交易本身，雙方共同目標是將全球支付、平台與用戶連結一起。在售票業務上圍繞著完整的旅程進行設計，著眼於完善跨境用戶體驗，串聯服務的每個關鍵時刻，將身分識別、訂票付款、地圖導航與網路連線，融合成一段不間斷的旅程。 與此同時，隨著跨境旅遊與消費日益頻繁，海外合作夥伴正融入鴻蒙生態系統，為用戶出境旅遊時，提供更流暢且更符合當地需求的體驗，透過將核心服務直接嵌入用戶的日常數位體驗中，優化跨境旅程，並在票務、支付及網路連接等領域提升便利性。是次與華為合作，Cityline為該增長趨勢提供了實證，雙方合作打造的票務平台，重新定義了內地出境旅客的跨境活動與旅遊體驗，專門提供香港及亞洲各地的演唱會、體育賽事、文化節目門票及適切交通配套，在華為設備上提供無縫的在地化體驗，開拓內地日益增長的跨境旅遊與娛樂市場。

覆蓋用戶熟悉的支付場景 華為用戶可使用華為帳號登入Cityline購票系統，降低入門阻礙，用戶身處國內及國外均可不間斷使用，同時打造跨境結帳的無縫支付體驗，該票務系統覆蓋粵港澳大灣區電子錢包、香港本地電子錢包及信用卡，包括內地用戶慣常使用的支付寶、微信支付，以及港人常用的八達通、AlipayHK、Payme及各類型信用卡。支付系統能迎合不同地域用戶在付款習慣及對安全性的要求，透過用戶熟悉的支付場景，令流程更暢順。 首階段Cityline已在鴻蒙生態環境推出票務系統，並將逐步在華為天際通內的中國香港或中國澳門頁面，顯示Cityline文娛票務服務並可轉至售票頁面，直接購買心水門票。未來亦擬在華為的用戶導航及探索地圖上顯示Cityline的取票機、演出場地等位置，更提供香港古跡、藝術、文化遊旅點的內容介紹。雙方將在粵港澳文化、藝術及表演內容推廣上合作，為用戶不斷提供跨境旅遊購票便利及活動推廣。