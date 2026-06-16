鄉議局辦首屆北都馬拉松 11.1舉行 1.5萬個名額

一眾跑友將有機會挑戰全新賽道，新界鄉議局於11月1日主辦的首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」，合共1.5萬個名額。主辦方表示，賽道兼具城市與鄉郊風貌，跑手可感受不同社區特色，市民沿途可近距離打氣，氣氛更熱鬧。主辦方亦會聯動周邊食肆及小店提供優惠，並在終點設嘉年華及鄉村美食體驗，冀藉此促進地區經濟及社區凝聚力。
「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」為慶祝鄉議局成立100周年的重點活動，賽事設有全馬和半馬挑戰組和體驗組、10公里挑戰組及1.5公里等多個組別；當中全馬以沙田石門的新界鄉議局大樓為起點，途經吐露港海濱長廊、大埔元洲仔及林村河一帶，以及新啟用的粉嶺繞道，終點為上水北區運動場。半馬賽事由科學園起步，途經白石角及大埔一帶，終點設於粉嶺繞道。
鄉議局主席劉業強在記者會表示，北部都會區作為香港未來發展引擎之一，不僅著基建的新氣象，更須注入活力與人流，體育活動正是連結社區的重要橋樑。「北都馬不只是一場體育賽事，更是一個讓全港市民透過雙腳，親身走進北部都會區、見證北都發展的寶貴機會。」他又指出，馬拉松所強調的堅毅與拼搏精神，與新界一貫勤奮務實的傳統價值不謀而合。
賽事亦獲跑界多位殿堂級人物支持，包括梁樹明、李嘉綸、吳輝揚及黃仲文。吳輝揚表示，即使已66歲，仍有意挑戰半馬，並鼓勵學生一同參加，期望提升本地參與長跑運動的風氣。
賽事合共1.5萬個名額，分兩階段報名，全馬及半馬挑戰組供達標跑手參與，於昨日起接受報名，其餘組別，包括全馬和半馬體驗組等，則於6月18日開放登記。賽事報名費由250至550元；7月18日前報名可享早鳥優惠，由200至470元。除紀念品外，挑戰組首5名跑手亦可獲獎金獎勵，當中全馬的獎金由800至6,000元。