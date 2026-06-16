兩歲男童證染H9N2禽流感 疑禾輋街市感染 13密切接觸者2雞檔員工檢測呈陰性

一名兩歲男童早前確診感染甲型H9禽流感，衛生防護中心昨公布，基因排序證實為低致病性甲型H9N2禽流感病毒，已通報世衛。男童目前情況穩定，13名家居與病房接觸者，以及兩名雞檔員工均無病徵，檢測呈陰性。男童感染的病毒無出現基因突變，加上H9N2未具備人傳人的能力，評估本地大流行的風險維持在低水平。 衛生防護中心總監徐樂堅稱，男童於潛伏期內無外遊，屬本地感染個案；男童無上學或接受暫託服務，惟曾兩次到訪沙田禾輋街市。 雞糞鐵盤證實帶H9禽流感病毒

食環署及漁護署到其住所、曾到訪的公園及涉事街市的新鮮糧食店，共採集17個環境樣本，當中在街市雞檔的雞隻糞便鐵盤內的一個環境樣本，經檢測後證實帶有H9禽流感病毒，其餘16個樣本均屬陰性。中心相信男童較大機會是在該售賣活家禽的雞檔因觸摸受污染的環境而感染H9禽流感病毒；涉事雞檔會進行徹底消毒和清潔。 中心亦經追蹤13名家居接觸者及病房病人，以及兩名雞檔員工均無病徵，鼻咽分泌樣本屬陰性。徐樂堅稱，男童感染的病毒無出現基因突變，H9N2屬低致命性病毒，不具人傳人的能力，相信本地出現大流行的風險較低。他提醒幼童身形矮小，前往有家禽出現的地方時，較易接觸到受家禽排泄物污染的地面，呼籲家長避免帶幼童前往相關地方。

計及上述個案，本港自1999年起共錄得11宗甲型H9N2禽流感個案，當中5宗本地個案和6宗外地傳入。 另外中心提醒，新冠病毒及流感活躍程度上月起都上升，嚴重個案累計分別有14宗及28宗，半歲至兩歲幼童未接種相關疫苗比例高，其中逾九成七未曾接種新冠疫苗，不排除夏季會出現流感及新冠高峰期，呼籲盡快接種疫苗。