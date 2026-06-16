港首個「五年規劃」展公眾諮詢 涵蓋北部創科民生6大範疇 謝小華：做好參與者促成者角色

特區政府就香港經濟和社會發展第一個五年規劃昨展開公眾諮詢，為期兩個月至8月14日結束。諮詢文件涵蓋6大部分，包括加快北都發展、經濟金融和創科發展等。政制及內地事務局長謝小華表示，政府首次制定香港五年規劃，對接國家十五五規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局。對於五年規劃會否取代《施政報告》，謝小華表示，五年規劃是頂層策略性和指導性文件，指導香港未來5年發展方向，會與每年度的《施政報告》和《財政預算案》有機結合。另外，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今明兩日來港考察調研。

謝小華昨聯同政制及內地事務局副局長胡健民和政制及內地事務局常任秘書長黃少珠一同會見傳媒，並展示以藍色作封面的諮詢文件。謝小華表示，香港五年規劃會聚焦發揮香港在一國兩制下的獨特優勢，鞏固提升香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位；加快發展香港成為國際創科中心；加快建設北部都會區，以及積極發揮粵港澳大灣區核心引擎的作用，在國家「雙循環」新發展的格局中，做好參與者和促成者的角色，助香港更好融入和服務國家發展大局。

謝小華又引述行政長官之前所說，香港五年規劃是具前瞻性、策略性和可操作性的指導性文件；將會清晰闡述香港在未來5年的發展願景及策略方向，涵蓋經濟、產業、空間規劃、基建、綠色轉型，以及醫療、教育、房屋、福利、安老等民生福祉範疇，為香港未來5年的經濟和社會發展指明方向，讓市民對未來生活有所期盼。

非行計劃經濟 一直由市場主導 被問到五年規劃與施政報告和財政預算案的關係，謝小華表示，前者將會與後者有機結合，五年規劃是一個頂層策略性的方向，每年的施政部署和財政資源的優次分布，都會幫助推進五年規劃下的重點發展和願景。對於香港主動對接國家十五五規劃是否代表香港進行計劃經濟，謝回應指，五年規劃將清晰的願景和戰略部署由大政策入手，令市場能夠有更加穩定和清晰的發展；又強調香港一直堅持落實一國兩制，奉行自由市場經濟。

對於會否就五年規劃訂立工作指標，謝小華表示，國家層面的五年規劃也只有大指標，細指標只會在政府工作報告中提出；而香港每年的施政報告均有很多細指標，故五年規劃不會有太多施政報告已有的指標。 就北都提發展原則及政策方向 諮詢文件涵蓋6大範疇，包括「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技和產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」，以及「文體旅協同發展」，部分政策或措施目前已經實行。就北都方面，提出應以「規劃先行、基建帶動、產業導入、民生為本」為原則發展，提出5大政策方向，包括原址用地和片區開發；增加房屋和經濟用地供應等。此外，亦要推動北都成為國際專上教育樞紐，並促進大學城與區內產業園和科研機構等連接，強化「產學研」一體化發展。

民生及社會發展方面，在教育、醫療、房屋及社會福利等不同範疇均有著墨。當中提到要增加公營房屋供應，有序取締劣質劏房。醫療方面則要完善基層醫療體系，深化公營醫療改革。 經濟方面，文件提到五年規劃應把握全球經濟格局變化、地緣政治風險等帶來的新機遇，推動金融、貿易、航運與航空協同發展。創科方面，提到要利用香港國際化和營商便利等優勢，強化「政、產、學、研、投」協作，引才留才，推動傳統產業結構重塑。

諮詢文件內容(部分) 1.加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃 多元模式如原址用地和片區開發加快釋出空間及開發

增加房屋和經濟用地供應，未來5年產出超過7萬個房屋單位及100萬平方米經濟樓面面積

促進大學城與區內產業園和科研機構等空間連接，強化「產學研」一體化發展 2. 經濟、金融和貿易 深化股票和債券等的聯動發展

構建大宗商品交易生態圈，加強與內地資本市場互聯互通

建構高增值供應鏈服務中心 3. 創新科技和產業發展 引導企業投資和支持創科發展

吸引非本地學生來港就學，打造「留學香港」及「遊學香港」品牌 科技賦能傳統產業升級轉型和品牌建設 完善創科成品保護和法律框架 4. 民生及社會發展 深化公營醫療改革

增加公營房屋供應

取締劣質劏房

加快土地發展及舊區更新 5. 區域合作發展 深化大灣區建設，加強科技創新合作和新興產業協同發展

支持前海深港現代服務業合作區發揮先行先試功能，加強兩地在金融和建築工程等合作

推動河套深港科技創新合作區加快發展 6. 文體旅協同發展、綠色生活及其他

善用啟德體育園及其他大型場地，支持舉辦更多大型賽事和活動

推動文體旅協同發展，深化旅遊體驗，發展及提升城市漫步和賽馬旅遊等

深化與內地省市合作，推動「一程多站」旅遊

夏寶龍訪港兩天 考察調研十五五規劃及北都 行政長官李家超表示，香港編制首個五年規劃是歷史性的一步，有重大意義，有助香港鞏固提升在國際金融和航運等的優勢地位；亦讓香港可以抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，有助香港更好融入和服務國家發展大局。 公眾諮詢文件即日起在18區民政諮詢中心派發，並會同步上載至專題網站；市民可透過專題網站、電郵或郵寄提交意見，諮詢期至8月14日。 此外，政府公布夏寶龍將於今明兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。李家超感謝夏寶龍一直對香港的重視和支持，特區政府會全力支持和配合。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，料夏寶龍此行將表明中央非常重視香港首份五年規劃，期望各方積極參與諮詢工作令香港有更清晰的未來發展藍圖。