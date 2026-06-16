奇華餅家網絡系統遭攻擊　私隱公署按既定機制展開審查 (更新)

奇華餅家上周五(12日)發現內部網絡系統無法正常運作，經初步調查後懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，同時亦收到勒索訊息，即時在網絡安全專家的協助下，採取緊急措施阻截進一步入侵/攻擊、管控狀況、進行所需維護、強化及修復、及調查事故。

已向私隱專員公署報告及向警方報案

奇華餅家對是次事件為員工、相關商業夥伴及客戶帶來的憂慮及不便，深表歉意，將對網絡安全管控進行全面檢視及按專家意見進行強化，亦已於前日(14日)主動向個人資料私隱專員公署報告事件及隨後向警方報案。個人資料私隱專員公署表示，接獲相關機構的電郵初步通報資料外洩事故，已據既定機制就事件展開循規審查，並已要求相關機構提供進一步資料，包括受影響人數、所涉及的個人資料及事件詳情。