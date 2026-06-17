長沙灣工廈「遊戲開發公司」變德州撲克地下賭場　72男女被捕

深水埗警區特別職務隊第二隊人員經深入調查後，周二（16日）展開行動打擊區內非法賭博活動，於長沙灣青山道一工業大廈搗破一個懷疑德州撲克地下賭場，拘捕共62男10女，年齡介乎17至61歲，分別涉嫌「經營或管理非法賭場」、「協助管理賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「未能出示身份證明文件」。其中一名被捕男子爲被通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲大量賭博工具、約23萬現金及面值約420萬元的籌碼。

透過社交媒體招攬參加者

現場消息指，涉案地下賭場門口掛上「網頁及遊戲程式開發公司」招牌作掩飾，實則「掛羊頭賣狗肉」。該賭博集團透過社交媒體招攬參加者，除本地人外，亦吸引到部份外國人加入。被捕人當中，包括南韓、印度、越南、澳門等地區。賭場收入場費200至800港元不等，但可以約200元兌換1.6萬元籌碼，一星期舉行兩場賽事，並設有「勝出者可換取機票前往海外參賽」的獎勵機制。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及監禁七年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款三萬元及監禁九個月。