網上熱話｜屯門租盤驚見「敘利亞風」叫租呢個數　 網民質疑似公屋

網上近日有一則租盤廣告，以月租$5,000放租屯門碼頭附近一個單位，更以「敘利亞風格裝修」作招徠。(facbook群組「免佣套房出租」)

香港生活成本如租金高企高企，好的租盤難求。網上近日有一則租盤廣告，以月租$5,000放租屯門碼頭附近一個單位，更以「敘利亞風格裝修」作招徠。帖文引起熱議，不少網民直指「睇見都唔想行入去」、「送比我都唔要啦」；亦有網民質疑單位疑似公屋，是否符合出租規定。

被諷「唔駛錢都唔住」

有網民周一(15日)於facbook群組「免佣套房出租」發放租盤，寫道：「屯門區近碼頭 業主免佣 敘利亞風格裝修 鄰近交通配套方便 月租5000 拎包入住 PM詳細資料」。從單位內部照片可見，租盤疑似為公屋單位，天花板及牆身有油漆剝落，風格非常殘舊，屋內一邊放置一張碌架床，另一邊則放置了一張發黃床褥，室內堆滿大量雜物餘，更有輪椅、唧車、籠車，環境凌亂。

帖文引起網民熱議，認為單位環境欠佳，月租$5,000亦難以入住，「好一個敘利亞風格裝修」、「睇到個身都覺得痕..」、「唔駛錢都唔住」、「間屋好恐怖」、「睇見都唔想行入去」、「送比我都唔要啦」、「都冇炮彈痕跡，唔叫敘利亞風格」、「油一油油應該好好多，幾十年無裝修一般都係咁嘅樣」、「深水埗比你仲恐怖嘅都有呀」。有網民又笑問點解相片有住客自拍風格照出現，「點解瞓喺床張相要打直影？」、「點解要影自己著底褲？」。