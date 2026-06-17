2歲女童內地打邊爐疑食未熟食物　染產志賀毒素大腸桿菌

香港人一年四季均愛食火鍋，但須留意食物是否徹底煮熟。一名兩歲女童5月27日出現腹痛、發燒及腹瀉，其後於5月31日由家人帶往私家醫院求診並需留院治理，至6月4日康復出院，期間情況一直穩定，未見併發症。其糞便樣本經檢測後，證實含有產志賀毒素大腸桿菌。
潛伏期曾往廣東省旅遊
衛生防護中心表示，初步流行病學調查顯示，患者潛伏期內曾於5月23至24日前往廣東省旅遊，期間曾進食懷疑未徹底煮熟的火鍋食材；返港後並無進食未熟食物。與她同住的3名家人暫未出現病徵，中心正跟進其健康情況，並安排收集糞便樣本化驗。女童就讀的學校近期亦沒有出現腸胃炎爆發。
今年至今錄得兩宗產志賀毒素大腸桿菌個案
中心表示，會繼續調查個案源頭及相關接觸者情況。翻查資料，過去5年本港每年錄得1至6宗同類感染個案，而今年至今錄得兩宗，暫未見有上升趨勢或群組爆發。
多與進食或飲用受污染食物或水有關
中心指出，產志賀毒素大腸桿菌的潛伏期一般為3至4天，多與進食或飲用受污染食物或水有關，包括生或未經充分煮熟的肉類、受污染蔬果及未經消毒的奶類製品；亦可透過糞口途徑在人與人之間傳播，受污染飲用水或水上活動亦可能成為感染源。當局提醒市民處理食物時應徹底煮熟，避免生熟交叉污染，並保持良好個人衞生，包括勤洗手；外遊期間亦應注意飲食安全。如出現腹瀉或發燒等症狀，應盡早求醫。