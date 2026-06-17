2歲女童內地打邊爐疑食未熟食物　染產志賀毒素大腸桿菌

香港人一年四季均愛食火鍋，但須留意食物是否徹底煮熟。一名兩歲女童5月27日出現腹痛、發燒及腹瀉，其後於5月31日由家人帶往私家醫院求診並需留院治理，至6月4日康復出院，期間情況一直穩定，未見併發症。其糞便樣本經檢測後，證實含有產志賀毒素大腸桿菌。

潛伏期曾往廣東省旅遊

衛生防護中心表示，初步流行病學調查顯示，患者潛伏期內曾於5月23至24日前往廣東省旅遊，期間曾進食懷疑未徹底煮熟的火鍋食材；返港後並無進食未熟食物。與她同住的3名家人暫未出現病徵，中心正跟進其健康情況，並安排收集糞便樣本化驗。女童就讀的學校近期亦沒有出現腸胃炎爆發。