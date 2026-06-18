天氣｜天文台12時10分發出紅雨警告 下午校學生停課(持續更新)

【12:10更新】天文台在下午12時10分發出紅色暴雨警告信號。下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。如果天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【11:40更新】天文台發出局部地區大雨提示，屯門區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。



【11:15更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。