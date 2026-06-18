天氣｜天文台：未來一兩小時廣泛地區或受大雨影響(持續更新)

【11:00更新】天文台發出特別天氣提示，雷雨區持續在珠江口一帶發展，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。





天文台在上午5時40分發出黃色暴雨警告信號，至上午9時25分取消。雷暴警告亦正生效，有效時間至上午10時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示指，預料強陣風繼續吹襲香港。提醒巿民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台又一度發出局部地區大雨提示：西貢東部的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，至上午9時停止相關提示。

天文台表示，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望端午節風勢頗大，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。週末至下週初天氣漸轉酷熱。天文台又指，受活躍偏南氣流影響，今日廣東沿岸及南海北部間中仍有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節天色好轉，週末至下週初天氣漸轉酷熱。