天氣｜黃雨警告生效 一度發黑雨兩小時北區元朗屯門雨量逾140毫米(持續更新)

【15:40更新】天文台發出黃色暴雨警告信號，指表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。而過去數小時多處地區錄得超過60毫米雨量，而北區、元朗及屯門的雨量更超過140毫米。 【14:50更新】天文台會在下午3時05分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，但本港仍有大驟雨及狂風雷暴，市民仍需繼續保持警覺。 【14:30更新】天文台表示，根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。



【12:55更新】天文台在中午12時55分發出黑色暴雨警告信號。社會福利署宣布，黑色暴雨警告信號現已生效，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內仍然會開放，繼續照顧留在中心的人士。 司法機構宣布今日所有排期於12時55分或以後的法院和審裁處聆訊會延期。法院／審裁處的登記處及辦事處於辦公時間內會照常辦公。

【12:10更新】天文台在中午12時10分發出紅色暴雨警告信號。下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。如果天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。 【11:40更新】天文台發出局部地區大雨提示，屯門區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。



【11:15更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【11:00更新】天文台發出特別天氣提示，雷雨區持續在珠江口一帶發展，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。 天文台在上午5時40分發出黃色暴雨警告信號，至上午9時25分取消。雷暴警告亦正生效，有效時間至上午10時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示指，預料強陣風繼續吹襲香港。提醒巿民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台又一度發出局部地區大雨提示：西貢東部的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，至上午9時停止相關提示。

天文台表示，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望端午節風勢頗大，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。週末至下週初天氣漸轉酷熱。天文台又指，受活躍偏南氣流影響，今日廣東沿岸及南海北部間中仍有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節天色好轉，週末至下週初天氣漸轉酷熱。