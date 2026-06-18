香港全球競爭力排名升至全球第二位　自2019年來最高

在國際管理發展學院最新發布的《2026年世界競爭力年報》中，香港的全球競爭力排名連續3年上升，今年上升一位至全球第二位，是自2019年以來最高。
在《2026年報》的4個競爭力因素中，香港在「政府效率」排名第二、「營商效率」全球第三；「基礎建設」和「經濟表現」分別排名全球第八和第十一。多個競爭力的子因素方面，香港在「稅務政策」和「商業法規」排名全球第一；「金融」排名全球第二；「國際貿易」、「國際投資」、「管理方式」和「教育」排名全球第三；「公共財政」和「基本基礎設施」排名全球第四。
政府發言人表示，《2026年報》再次肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，也指出香港的排名升至全球第二位，延續強勁的上升軌道。競爭力因素中的「政府效率」繼續位列全球第二，反映特區政府持續推動自由開放、穩定、可預期和營商友善的經濟政策，也反映國際間對香港在法律和監管環境方面的信任。香港的「營商效率」獲評為世界第三，則反映金融業的蓬勃生態為產業發展提供有力支持，也反映香港與國際最佳標準無縫對接的商業做法和營商環境。
發言人續指，香港正制定首份五年規劃，積極對接國家「十五五」規劃，政府將與各界努力，更好融入並服務國家發展大局，創造更多新的發展空間，為全球投資者及企業創造新機遇。