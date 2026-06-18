香港全球競爭力排名升至全球第二位　自2019年來最高

在國際管理發展學院最新發布的《2026年世界競爭力年報》中，香港的全球競爭力排名連續3年上升，今年上升一位至全球第二位，是自2019年以來最高。

在《2026年報》的4個競爭力因素中，香港在「政府效率」排名第二、「營商效率」全球第三；「基礎建設」和「經濟表現」分別排名全球第八和第十一。多個競爭力的子因素方面，香港在「稅務政策」和「商業法規」排名全球第一；「金融」排名全球第二；「國際貿易」、「國際投資」、「管理方式」和「教育」排名全球第三；「公共財政」和「基本基礎設施」排名全球第四。