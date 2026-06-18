精準扶貧報告發表稱各項目KPI達標 陳國基稱扶貧措施須因時制宜

扶貧委員會公布《香港精準扶貧成果報告》，指出在政、商、民三方合力推動和實踐下，精準扶貧項目的所有關鍵績效指標（KPI）均已達成，部分更超越預期。未來應摒棄過往單從「接濟」角度出發，轉向「主動識別、精準扶助」，會將政、商、民三方合作模式制度化，設立一個配對平台，促進商界資源與民間社會福利項目精準對接，鼓勵創新多元精準的扶助項目，提升目標群組的幸福感、安全感及獲得感。政府消息表示正進行平台籌備工作，預計下半年推出。

消息：不再定義貧窮需關注目標群組

政務司司長陳國基表示，精準扶貧是本屆政府的策略，務求將資源更準確及有效投放有需要人士身上。他說，扶貧政策措施需要因時制宜，才能精準到位，單憑貧窮人口數字無法解答哪些人才是貧窮、哪些人最需要幫助等問題，做不到對症下藥。扶貧重點是要知道哪些人士及哪些群組最需要幫助，他們的具體需要、及如何協助他們。

倡設配對平台 促進商界資源與民間社福項目對接

報告超過220頁，分五章說明香港精準扶貧成果，圖文並茂列出50個故事及30個用家分享。提及2026/27財政年度，政府投放於教育、醫療衞生和社會福利方面的預算經常開支逾3500億元，佔政府整體經常開支約六成。報告形容，普惠社會的服務發揮「兜底保障」、「造血賦能」的功能，惠及絕大多數市民。分析不同社會經濟特徵的住戶群組後，進一步鎖定最有需要幫助的目標群組，因應需要推出精準扶貧項目，不應只局限於為基層家庭提供經濟支援，而在於全面回應他們的身心、社交和發展等需要。