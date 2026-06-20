O記反三合會拘116人　搗非法賭檔酒吧及毒窟檢毒品武器

警方在全港多區打擊暴力罪案及三合會相關活動，拘捕116人。（警方社交網頁圖片）

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員本月17至19日在全港多區進行反罪惡行動，打擊暴力罪案及三合會相關活動。人員突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所，並以涉嫌「販運危險藥物」、「傷人」、「勒索」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所内賭博」、「經營毒窟」、「刑事毀壞」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」等罪名拘捕共116人；當中包括25名本地男子、12名本地女子、3名内地男子、3名内地女子、27名非華裔男子、兩名非華裔女子、一名非華裔男童、26外籍男子及17名外籍女子，年齡介乎16至66歲。其中一名20歲非華裔男被捕人亦涉嫌「非法入境」。

行動中，人員在各黑點及懷疑非法場所內共檢獲約三萬元現金、約2.35克懷疑氯胺酮、8.36克懷疑霹靂可卡因、0.68克懷疑大麻花、四粒懷疑搖頭丸、114毫克懷疑第一部毒藥、196箱香煙、6袋煙草、11部懷疑用於製造香煙包裝的機器、四支伸縮棍、一支電槍、一個鐵蓮花、30部釣魚機及大量啤酒和紅酒等。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，人員會繼續加强情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。