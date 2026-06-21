陳茂波：香港制度和國際化優勢 與國家產業相互賦能

財政司長陳茂波今日(21日)在網誌中表示，回看香港回歸29年來的發展，香港作為國際平台的角色持續增強，內涵持續深化和豐富。憑藉國家的堅實支持，過去4年，本港的發展持續向前邁進；經濟連續3年保持增長，去年增速約3.6%，經濟總量達3萬3千億港元，今年上半年增長更快、更全面。

陳茂波指，對內地科企而言，香港是通往世界的門戶；對國際資本而言，香港則是理解中國創科的最佳窗口。當越來越多硬科技企業選擇在香港進行首次公開招股或第二上市，國際投資者得以更直接地參與中國創科產業的快速成長，而企業亦能在香港的監管框架與市場紀律中，錘煉出更強的國際競爭力。這種互動，正是香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的作用。他表示，香港是粵港澳大灣區的中心城市之一，隨着大灣區與長三角在十五五時期進一步的區域協調發展，香港正成為這兩個快速增長區域的國際化支撐點。

他表示，香港對創科的重視，也在多個維度反映。在持續努力加強STEM教育下，2025/26年度大專院校修讀理工科和科技科學士學位課程的學生佔比升至逾52.3%，較3年前增加5.5個百分點。高等教育團隊亦更具國際元素，以最近公布的QS世界大學排名為例，香港5所大學的國際教員比例排名全球前50。不少國際頂尖的學者來港創設研究中心或開展合作。

陳茂波指，展望未來，政府上周啟動了香港首份五年規劃公眾諮詢，配合國家「十五五」規劃定位：鞏固提升國際金融、貿易及航運中心，以及建設國際創科中心，並打造高端人才集聚高地等。我們亦將以「金融+」賦能實體經濟，以「AI+」推動產業升級。站在回歸29周年之際，回望這些歲月的發展脈絡與軌跡，細看這幾年加速發展的變化，可以認定香港的未來將會更繁榮安定，因為有國家的穩步發展、中央的堅實支持，也因為特區政府和社會各界共同努力打拼。香港的制度優勢和國際化優勢，與國家的科創優勢和產業優勢相互賦能，在全球科技創新的競爭與合作中，有着無可替代的獨特位置。