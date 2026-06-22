排名連升兩年 香港穆斯林友善旅遊名列全球第二

香港政府近年積極促進穆斯林旅遊，並鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。清真旅遊權威機構「新月評等」(CrescentRating)及科技支付公司 Mastercard公布最新「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)，香港按年升一位至全球第二，更是連續兩年錄得排名進步。旅發局主席林建岳指，香港在推動穆斯林友善旅遊上持續進步，屢獲國際認可，令人鼓舞，印證政府、旅發局與業界同心協力的成果。

一年一度的「Halal in Travel Awards」頒獎典禮上周四(18日)於新加坡舉行，席間公布最新「全球穆斯林旅遊指數」，香港在全球非伊斯蘭合作組織目的地中，名列年度穆斯林友善旅遊目的地的第二名，排名連續兩年上升，更較去年高一位。