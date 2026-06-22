排名連升兩年 香港穆斯林友善旅遊名列全球第二

香港政府近年積極促進穆斯林旅遊，並鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。清真旅遊權威機構「新月評等」(CrescentRating)及科技支付公司 Mastercard公布最新「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)，香港按年升一位至全球第二，更是連續兩年錄得排名進步。旅發局主席林建岳指，香港在推動穆斯林友善旅遊上持續進步，屢獲國際認可，令人鼓舞，印證政府、旅發局與業界同心協力的成果。
一年一度的「Halal in Travel Awards」頒獎典禮上周四(18日)於新加坡舉行，席間公布最新「全球穆斯林旅遊指數」，香港在全球非伊斯蘭合作組織目的地中，名列年度穆斯林友善旅遊目的地的第二名，排名連續兩年上升，更較去年高一位。
此外，香港於「Halal in Travel Awards」的「穆斯林友善無障礙旅遊目的地(非伊斯蘭合作組織)」連續兩年高踞全球榜首，在「穆斯林女性友善旅遊目的地(非伊斯蘭合作組織)」中排名位居全球第二。
香港多個旅遊相關機構及企業同場獲獎，其中香港海洋公園獲頒「年度穆斯林友善景點」，荃灣帝盛酒店奪得「年度穆斯林友善酒店」，啟德郵輪碼頭則榮膺「年度穆斯林友善交通樞紐」。旅發局針對東南亞穆斯林市場推出的「Jelajah Hong Kong」推廣項目，亦獲「Halal Travel Marketing Campaign of the Year」獎項。
旅發局主席林建岳表示，香港在推動穆斯林友善旅遊方面持續取得進展，並多次獲國際認可，反映政府、旅發局與業界協作的成果。他指當局未來會繼續以「認證、教育和宣傳」為策略重點，與旅遊及餐飲等業界加強合作，鼓勵提供更多穆斯林友善設施及餐飲選擇，以提升整體旅遊體驗，進一步吸引穆斯林旅客訪港。
全港約有220間餐廳獲清真認證
在各式旅遊配套方面，近年亦持續改善。截至目前，全港約有220間餐廳獲清真認證，涵蓋高級中菜、港式餐廳及多元化國際菜式。同時，已有6個本地烘焙品牌完成認證，為旅客提供符合清真標準的手信選擇。另外，超過60間酒店、景點及會展(MICE)場地已取得「穆斯林友善」評級。
旅發局配合行政長官在《2025年施政報告》中提出的發展方向，推出「香港餐廳清真認證資助計劃」，鼓勵更多餐飲業界參與相關認證，拓展潛力龐大的穆斯林市場。旅發局透露，由本月起為來自穆斯林客源市場的合資格會議、獎勵旅遊及展覽團體提供餐飲補貼，既提升旅客體驗，亦帶動已認證餐廳的業務增長。旅發局指，將繼續強化穆斯林客源市場的宣傳力度，帶動穆斯林旅客訪港。