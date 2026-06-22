DSE放榜2026｜HKU SPACE設計學生寄語考生探索興趣　如對設計有熱誠無需跟隨他人眼中的成功路

自由身設計師黃浩庭從事平面設計工作數年，有感接觸的項目規模及種類有限，為裝備自己，遂報讀HKU SPACE IC平面設計文學士課程學生課程。他希望藉此了解自己的設計水平，並透過課程及各類設計比賽嘗試更多元化的創作主題，既有業內資深前輩指導，亦能探索自己真正關心的議題並提升作品曝光率。

現時升學途徑多元，兩名香港大學專業進修學院國際學院（HKU SPACE IC）學生選擇修讀平面設計（榮譽）文學士課程，透過平面設計回應社會議題、展現香港特色等。他們寄語DSE同學即使成績不理想，亦應續探索興趣和目標，努力發展專長。

黃浩庭指，相較商業工作需按客戶要求完成設計，課程給予學生很大的創作自由，能嘗試不同形式的設計。他按選取應對「士紳化」的社會議題作為作業題目，設計一個圍繞本土茶餐廳主題的專案，包括涵蓋集點小冊子、公仔盲盒、社區打卡地圖等不同元素，冀吸引消費者關注社區文化，協助傳統茶餐廳提升競爭力。另一作業則以「深夜的香港」為主題設計一系列書籍，展現香港特色，包括酒吧文化、宵夜大排檔、深宵工作者等。

就讀同一課程的印度學生Gopalakrishnan Srilaletha，12歲移居香港，初來港時面對語言及文化差異等挑戰，後獲NGO支援及協助繼續學業，其後發掘到對平面設計的興趣。她希望以自身所學，將設計專業與社會服務結合，未來回饋本港少數族裔社群及曾幫助她的NGO。

Srilaletha指，課程不僅培養設計能力，更幫助她重新認識自己。透過創作，她學會梳理情緒，並以更正面的態度面對個人成長歷程，而這些經歷亦逐漸成為其創作靈感的重要來源。