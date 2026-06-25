馳譽四海的香港龍舟 永明香港國際龍舟邀請賽賀50金禧 見證漁民龍舟走向國際舞台

每逢端午佳節，維多利亞港上鼓聲雷動、百舸爭流的畫面，總是吸引無數市民與中外旅客駐足歡呼。不經不覺間，香港人引以為傲的「永明香港國際龍舟邀請賽」今年已經邁入第五十個年頭。今年活動更吸引來自16個國家及地區，超過220支隊伍、逾4,500名健兒參與。香港旅遊發展局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興（Mason）40多年前起將龍舟著力推廣至世界，他回望這段經歷，說了一句既幽默又自豪的話︰「世界各地看到的纖維龍，其實都是由香港這一條『母親龍舟』生出來。」足以證明這項盛事不僅是一場單純的體育競技，更是一部見證香港城市蛻變與文化輸出的傳奇。

從筲箕灣避風塘到現代競技的起點 香港國際龍舟邀請賽的起源可以追溯至1975年，Mason分享道，當時香港旅遊協會（旅發局前身）的總幹事在日本偶遇一位香港漁民朋友，雙方閒聊間探討如何推廣香港旅遊及傳統節日，漁民朋友隨口提議「不如考慮爬龍舟吧」，看似隨心而來的建議，最後促成了1976年在筲箕灣避風塘舉辦的第一屆賽事，當年賽事規模不大，只有九隊本地漁民隊伍與一隊日本隊參賽。 隨後賽事移師到具標誌性的尖沙咀東部海傍，並逐步發展成國際盛事。除了吸引馬來西亞、新加坡、澳門及中國內地等隊伍陸續加入外，到了八十年代初更見歐美隊伍的身影，讓各國隊伍交流切磋龍舟技術，例如順德隊獨創的「淺繞深掘」划槳戰術，曾引來加拿大等外國隊伍專門拍攝影片進行科學化戰略分析。

另外，Mason亦見證龍舟由漁民習俗蛻變成現代規範化體育競技的歷程。他表示，隨著參與國家或地區愈來愈多，龍舟在器材及場地上亦越趨規範化及標準化，保持競技的公平性。以龍舟材質為例，傳統木質龍舟會因木材的吸水程度不同而出現重量差異，繼而影響扒行速度，因此後來發展出重量與尺寸完全標準化的纖維龍。Mason透露，現時全世界龍舟比賽所普及使用的玻璃纖維龍舟，其標準規格與模型源於七十年代中至八十年代初香港製造的木龍舟，所以，其實「大家都在爬一條源於香港的龍舟」。

中國香港龍舟總會榮譽會長馬兆榮：龍舟走向制度化 如果說Mason見證了香港把龍舟推向世界，馬兆榮則見證龍舟走向制度化的過程。馬兆榮2009年接掌香港龍舟協會後推動改革，將香港龍舟協會改組為中國香港龍舟總會(龍總)，引入委員會及任期制度，並與國際龍舟聯合會章程接軌。

在他眼中，最大的挑戰並非舉辦比賽，而是改變公眾對龍舟的既有印象，「以前好多人一講龍舟，就覺得係漁民活動。」為此，龍總積極爭取舉辦大型國際賽事，希望展現龍舟作為競技運動的一面。 2012年，龍總成功申辦世界龍舟俱樂部錦標賽（CCWC），吸引約4,700名運動員來港參賽。為籌辦賽事，動員大批義工及不同界別團體參與，包括大學生、民安隊，以及警隊和消防處義工等。部分義工更進入機場禁區接待海外隊伍，負責交通及賽事安排，展現香港舉辦大型國際體育盛事的協作能力。

時至今日，香港國際龍舟邀請賽凝結了幾代人的心血，規模早已不可同日而語，並發展成為香港年度盛事。近年，國際龍舟邀請賽亦逐步增加更多娛樂體驗，同步發展盛事經濟，吸引更多旅客在港消費。例如今年「邀請賽」升級為一連十三日的「龍舟節」，在端午節於尖東海濱展示今昔龍舟外，更將傳統節慶融入本地元素，推出啤酒樂園及龍舟美食街。這種將傳統文化與現代旅遊產品結合的策略，不僅成功拉長了節慶的經濟效應，也讓海內外旅客在觀賞激烈對決前，率先沉浸在濃厚節日氛圍。

世界龍舟的「香港母親」與文化朝聖 展望未來，香港國際龍舟邀請賽在國際健兒心中依然有着無可取代的「朝聖」地位。Mason笑言，正如熱愛網球的人渴望前往溫布頓一樣，全球的龍舟好手都期盼一生能有機會在香港維多利亞港的海浪中揮槳競技。 他強調，未來香港將繼續善用維港主場優勢和深厚歷史底蘊，鞏固現代競技龍舟運動起源地的地位，讓這條源於香港的龍舟世界繼續在世界破浪前行。