《非人哉》「山海靈韻」全國巡迴快閃店登陸上水廣場 作者「一汪空氣」港首辦簽名會 吸中港動漫迷帶動消費

試想觀音、玉兔、九尾狐、刑天、哪吒等神話人物生活在現代都市，要努力融入朝九晚六的打工生活，會發生多少趣事？一套由內地知名漫畫家一汪空氣創作，全網累計播放量已突破數十億次的爆紅四格漫畫《非人哉》，現正於上水廣場舉行《非人哉》「山海靈韻」全國巡迴企劃的壓軸最終章，不單於廣場 2 樓中庭設置《非人哉》．山海靈韻全國巡迴快閃店（香港站），更請來漫畫作者一汪空氣於父親節當日舉辦香港首個見面簽名會，吸引不少忠實動漫迷到場支持，除購買作品相關精品外，亦帶動場內的消費市道。

《非人哉》的作者一汪空氣自小便對傳統神怪文化感興趣，特別喜愛龍、麒麟、鳳凰等傳說中的神獸，會看《山海經》等神話古籍，並會查字典，按照描述及自己的想像，將這些神獸畫出來。後來她想到如果把所畫的角色放到自己熟悉的現代，這些神怪角色會過怎樣的生活，便覺得很有意思，便成為這套漫畫的核心創作理念。她並指對每一個創作的角色都很喜歡，如選擇做朋友，她會選擇充滿活力又外向的哮天及九月，但從創作角度，可能因從小喜歡看哪吒鬧海的動畫，故哪吒是她較喜歡的角色。

她表示對上一次來香港已是二十多年前的事，很高興是次與上水廣場合作，在港舉辦首次見面簽名會，並期望日後有機會到香港舉辦更多活動與動漫迷互動交流。她並透露指除了創作《非人哉》四格漫畫外，亦嘗試為不同角色創作篇幅比四格稍長的番外篇，希望使角色更豐富和立體，並帶來更多有趣的故事。

鄰近關口 吸引內地動漫迷來港

不少動漫迷當天一早便到場選購心儀精品，當中除了有Cosplayer外，亦有學生，甚至家長與子女一同到場排隊，等候與作者見面合照，之後再去慶祝父親節。快閃店負責人亦表示，選擇於上水廣場設置快閃店，除吸引本地的動漫迷外，亦吸引不少廣州及深圳等地的粉絲來港支持作者，於購買相關精品的同時，亦帶動餐飲及購物消費。