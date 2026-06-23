港燈兩女工程師堅守地盤前線 享受圖紙變實體機組過程

6月23日是「國際女工程師日」。傳統觀念下，有人認為工程師須到地盤日曬雨淋，在沙塵滾滾的環境工作，較少女性願意入行；惟實際上，女性比例近年持續上升。港燈兩名女工程師過去曾過着「著裙仔坐凳仔」的辦公室生活，但這段經歷亦讓她們更清楚自己所想，決定堅守地盤前線。其中參與南丫發電廠新建天然氣機組工程的鄧諾芹形容，見證機組運作一刻「真的感動到起雞皮」。而安全及培訓工程師鄧可欣則表示，「總要有人願守住地盤安全線」。

截至去年底，港燈有44名女工程師，比例創歷年新高，包括工程建設科、發電科、輸配電科、系統控制部、集團發展科和客戶服務科。其中工程建設科(專門興建發電設施和基建的部門)高級項目工程師鄧諾芹(Joey)為其中一人。 Joey憶述，與港燈結緣始於大學一年級的暑期實習，首次踏足南丫發電廠，整潔有序的環境顛覆她對工業環境刻板印象，其後加入港燈成為見習工程師。她坦言初期主要在辦公室工作，負責草擬技術規格、審閱投標文件等。約5年後，她於2017年獲派駐南丫發電廠地盤，並找到令她「離不開」的工作舞台。

她在職涯中見證港燈「由煤轉氣」，並參與L10天然氣機組興建。其後原獲安排返回辦公室，但她更愛地盤前線工作，遂主動申請繼續駐守並獲支持，之後參與L11及L12工程，現為L13項目組長，負責整體規劃及協調。Joey對工程的熱愛，更引起港燈董事總經理鄭祖瀛的好奇，Joey透露，喜歡將圖紙轉化為實體機組的過程，L10建成時「親眼目睹渦輪轉子轉動的一刻，我感動到起雞皮！」

談及女性任工程師優勢，她認為工程須跨專業協作，女性在溝通上具優勢，有助促進團隊協作。她亦分享，初入行曾面對質疑，幸得前輩指導建立信心，現時亦以相同方式培育後輩，透過實地帶領及經驗分享，幫助師弟師妹成長。 在南丫發電廠，除工程團隊外，亦有負責把關安全的人員。安全及培訓工程師鄧可欣(Annie)負責工地巡查、安全審核及培訓工作。她大學主修人力資源管理，加入港燈前曾從事相關工作，但坦言並不嚮往。 她在求學期間接觸職安健課題，加上家人曾因工受傷，深感其重要性，遂決心轉職；利用公餘時間進修，於2016年取得註冊安全主任資格，2023年加入港燈發電科，至去年成為註冊安全審核師(RSA)，為公司7名RSA之一。全港RSA人數僅屬三位數，女性更少見。Annie稱，初入行時曾面對術語陌生及工作挑戰，但只要願意學習，前輩均樂於指導。她指，地盤環境複雜，未必人人願意參與，但「總要有人願意守住地盤安全線……讓每項工程人員更安心完成任務」。

她鼓勵有志投身工程的女性勇於嘗試，不應受性別限制，指工程範疇廣泛，包括工程、安全、環保及規劃等，只要有興趣並願意學習，便能找到適合自己的位置。