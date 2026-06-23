機場700萬金條劫案 再拘6人 4人潛逃至深圳落網移交香港

香港國際機場上周四(18日)凌晨發生的700萬元金條劫案，再有新進展。警方表示，過去3日再拘捕多6人，當中4人於案發後一度潛逃至內地，在內地執法部門協助下，在深圳被截獲，並於昨午移交香港警方，案件累計13人被捕，部分人有黑社會背景。

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤表示，繼上星期六已公布拘捕7名涉案人士後，過去3日再拘捕5男1女，年齡介乎16至25歲，全部為本地居民，涉串謀行劫，當中2名男子在香港落網，其餘4人在內地執法部門協助下在深圳被截獲。