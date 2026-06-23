機場700萬金條劫案 再拘6人 4人潛逃至深圳落網移交香港

香港國際機場上周四(18日)凌晨發生的700萬元金條劫案，再有新進展。警方表示，過去3日再拘捕多6人，當中4人於案發後一度潛逃至內地，在內地執法部門協助下，在深圳被截獲，並於昨午移交香港警方，案件累計13人被捕，部分人有黑社會背景。
新界南總區刑事總部高級警司姚永勤表示，繼上星期六已公布拘捕7名涉案人士後，過去3日再拘捕5男1女，年齡介乎16至25歲，全部為本地居民，涉串謀行劫，當中2名男子在香港落網，其餘4人在內地執法部門協助下在深圳被截獲。
料幕後策劃人內鬼已落網
警方相信6名最新被捕人的角色，涵蓋整個犯罪鏈，包括集團的幕後策劃人、負責通風報信的內應、在現場持刀行劫的匪徒，以及負責購買涉案刀具的成員。累計被捕的13人，包括當日在案發現場的4名匪徒，即是1名車手同3名刀手，以及幕後策劃人及負責通風報信的「內鬼」。
正積極追尋被劫金條
姚永勤指，該犯罪集團分工清晰，涉及不同角色，包括幕後策劃、情報提供、前線行劫，以及購買涉案刀具等，屬一宗有預謀、具組織性的罪案，而並非隨機發生的街頭劫案。警方正積極追尋失去的金條，亦不排除有更多人被捕。
案件於上周四發生，一名36歲姓胡男子受僱於一名內地商人，由印尼獨自運金回港，他落機後到機場3號停車場準備上車時，遭多名刀手斬傷，劫去約6公斤金條，涉案金額約700萬元。匪徒得手後登上接應七人車逃去。事主大腿及前臂受傷，送瑪嘉烈醫院接受治療。