閩港政府簽多份合作文件 李家超鼓勵企業來港上市

行政長官李家超率團訪問福建3日，昨首日行程包括出席閩港合作會議第五次會議，其間兩地在航空航運和物流、創新科技、醫療衛生和中醫藥等11個範疇，達成28個合作項目。他表示，香港是福建最大境外投資來源地，亦是閩企走出去的核心平台，漳汕高鐵通車後將大幅縮短往返兩地時間，為人員往來、經貿合作進一步注入動力，並鼓勵當地企業來港上市。
由李家超率領的特區代表團昨啟程訪問福建3日，出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。會前他與福建省委書記周祖翼進行會面，表示是出任特首以來首次率領到訪福建，雙方十分認同「閩港合作會議」機制自2015年設立以來為兩地帶來的豐碩成果，並期望兩地進一步探索合作空間。他鼓勵福建企業來港上市，並多利用香港在「一國兩制」下「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢拓展海外市場。
李家超在會議致辭稱，香港是福建最大境外投資來源地，累計引進港資企業超過3.3萬間、使用港資突破1,000億美元，佔外資總額六成半，同時香港是閩企「走出去」的核心平台，去年閩企在港投資超過50億美元。他表示，香港擁有完備國際金融體系、成熟專業服務網絡等，而福建數字經濟發展蓬勃，兩地可互補優勢、強強聯手合作，貢獻國家高質量發展。兩地在會上達成一系列合作成果，在包括航空航運和物流、創新科技、法律和爭議解決、醫療衛生和中醫藥等11個範疇，就28個合作項目共簽署6份合作文件。
陳茂波對未來經濟有信心
另外，昨率團訪大連和西安的財政司長陳茂波出發前接受多間電子傳媒訪問，認為本港下半年經濟情況審慎樂觀，初步掌握出口方面仍做得不錯，零售和餐飲市場皆穩中向好，加上資產市場平穩，認為經濟發展可達年初訂下的目標，有信心特區政府今個財政年度經營帳目錄得盈餘。他又稱，政府會繼續發債投資未來，重申政府借貸比例仍然非常低，未債還債務相當於本地生產總值約14%，是非常平穩、安全的水平。