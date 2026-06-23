閩港政府簽多份合作文件 李家超鼓勵企業來港上市

行政長官李家超率團訪問福建3日，昨首日行程包括出席閩港合作會議第五次會議，其間兩地在航空航運和物流、創新科技、醫療衛生和中醫藥等11個範疇，達成28個合作項目。他表示，香港是福建最大境外投資來源地，亦是閩企走出去的核心平台，漳汕高鐵通車後將大幅縮短往返兩地時間，為人員往來、經貿合作進一步注入動力，並鼓勵當地企業來港上市。

由李家超率領的特區代表團昨啟程訪問福建3日，出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。會前他與福建省委書記周祖翼進行會面，表示是出任特首以來首次率領到訪福建，雙方十分認同「閩港合作會議」機制自2015年設立以來為兩地帶來的豐碩成果，並期望兩地進一步探索合作空間。他鼓勵福建企業來港上市，並多利用香港在「一國兩制」下「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢拓展海外市場。