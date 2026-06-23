與醫療集團合作結合安老和醫療服務 跑馬地「曦蕓居」推3住宿計劃 月付8.8萬起

香港踏入「長壽時代」，退休人士對高質護理服務的需求與日俱增，銀髮市場發展前景廣闊。位於跑馬地的高端持續照顧退休社區「曦蕓居」，推出醫社合一的居家安老服務，並設3項特惠住宿計劃，毋須購買債券，只須付由88,360至95,860元不等月租，供中風復康者、認知障礙等長期病患者入住。「曦蕓居」亦與尚至醫療集團達成策略合作，將安老生活與臨床醫療合一，以迎合個人化需要。 圖︰蘇文傑攝 曦蕓居由其士集團與基督復臨安息日會港澳區會合作興建，以持續照顧退休社區概念為藍本，並打破傳統安老模式，結合「醫社合一」照護；設有21層，共168單位，面積由262至695方呎，按不同長者需要入住獨立自住型單位、生活協助型單位和認知照顧型單位，並可隨著需要轉變遷至多種照護單位。社區內除設住宿安排，亦提供不同康復器材、餐廳、美髮和餐廳等設施。項目首創以會員制方式，供60歲或以上申請者，須透過購買價值約700萬至1,800萬債券認購單位，才能獲得居住權，月費約5.5萬元起。

針對有特別需要長者，曦蕓居近日推出三項全新的特惠住宿計劃，包括「中風復康住宿計劃」，提供機械人步行訓練及先進手部功能電刺激系統試用等治療計劃，月租為88,360元；「安心舒緩住宿計劃」，涵蓋臨終支援服務、家庭及情緒支援等，月租為88,360元；「認知照顧住宿計劃」則根據「認知刺激治療」原則，為有認知障礙的長者規劃每日活動等，月租則為95,860元；3項計劃下的住戶更毋須購買債券便可入住。

月租包含清潔 一日五餐膳食服務 參與特惠計劃的住戶將入住「生活協助型」專屬樓層，該樓層設有公共空間以及24小時護士站。房型分為單人或雙人獨立套房，面積介乎262至393方呎，房內傢私配套一應俱全。月租包含清潔服務外，還有一日五餐的膳食服務，為長者提供「醫療酒店」體驗。至於專為認知障礙症而設套房則利用認知障礙友善的設計，例如在家具貼上標籤助住戶識別等。 與尚至醫療合作引入AI監測強化醫社合一 其士集團亦與尚至醫療集團達成策略合作，符合資格的曦蕓居住戶將獲安排專屬臨床服務，包括由老人科、心臟科、骨科等專業醫護人員到現場進行評估及提供適時治療，尚至醫療同時引入人工智能技術進行篩查、風險評估及持續監測，例如利用智能感測器監測脈搏、呼吸阻礙等，有助及早識別風險。在跨專科醫護人員的綜合支援下，為住戶在不同的健康階段，提供更連貫、整合的支援。

其士集團董事總經理譚國榮透露，不少長者在手術出院後，家中未必有足夠的支援完成整個復康過程，曦蕓居住戶能在一個醫療生活環境中有規劃地康復。他強調，未來「居住」與「醫療」應結合處理，安老服務的真正價值為長者提供一個完整生活模式，讓他們繼續活出精彩的人生。 尚至醫療集團董事暨腎科專科醫生何繼良指，本港有逾50萬長者患有長期病，平均年齡70歲，惟數字只會持續攀升甚至現年輕化趨勢，病情輕者只需食療照顧，重者則無法自理連吞嚥上都有問題，對一般照顧者而言是一個大挑戰，而曦蕓居可能為這些患者提供專業支援。