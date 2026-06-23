粵式酒樓數量減16% 議員促專項資助以助創新 稱若不革新終會後悔

立法會一份研究顯示，去年本港食肆數量較2018年下跌約1%，當中粵式酒樓菜館同期數量減少16%，不過京、滬及其他省份菜系酒樓菜館反而增加7％，日式餐館、外賣、咖啡店及茶飲店亦顯著擴張。自由黨飲食界立法會議員梁進今早(23日)在電台節目表示，疫情後更多人選擇叫外賣或便捷方式用餐，社會飲食文化的改變影響食肆經營，建議政府針對飲食業推出專項資助以助業界創新，坦言若粵式不革新最終會後悔。

梁進表示，粵式酒樓是香港文化的一部分，有需要思考如何令他們有創新或轉變，而香港一直沒有飲食專項計劃。以南韓為例，當地一直思考如何將自己文化輸出，打造全球美食；上海亦推動鼓勵性措施，要求餐廳做好衞生、餐廳專用聚集街，香港在這方面的政策落後，政府應參考鄰近國家經驗，積極資助及推廣粵式食肆以保留本地文化。