粵式酒樓數量減16% 議員促專項資助以助創新 稱若不革新終會後悔

立法會一份研究顯示，去年本港食肆數量較2018年下跌約1%，當中粵式酒樓菜館同期數量減少16%，不過京、滬及其他省份菜系酒樓菜館反而增加7％，日式餐館、外賣、咖啡店及茶飲店亦顯著擴張。自由黨飲食界立法會議員梁進今早(23日)在電台節目表示，疫情後更多人選擇叫外賣或便捷方式用餐，社會飲食文化的改變影響食肆經營，建議政府針對飲食業推出專項資助以助業界創新，坦言若粵式不革新最終會後悔。
梁進表示，粵式酒樓是香港文化的一部分，有需要思考如何令他們有創新或轉變，而香港一直沒有飲食專項計劃。以南韓為例，當地一直思考如何將自己文化輸出，打造全球美食；上海亦推動鼓勵性措施，要求餐廳做好衞生、餐廳專用聚集街，香港在這方面的政策落後，政府應參考鄰近國家經驗，積極資助及推廣粵式食肆以保留本地文化。
北上消費將內地飲食文化帶回香港
餐飲聯業協會會長黃家和在節目中表示，粵式酒樓跌幅主因是近年較少年青人光顧，且多了很多不同競爭，同時2018年有6,000萬旅客來港，2025年則不足5,000萬人。他又認為越來越多外省客來港令京滬餐廳不跌反增，同時近年更多市民北上消費，將內地飲食文化習慣帶回香港，較有新鮮感。現時營運模式較為傳統的粵式酒樓主要客群仍是中老年人，必須再下功夫思考新菜式或營運方式以吸引年輕人。
黃家和又指，不少特色小店通過社交媒體宣傳，但至今仍未看到有酒樓通過社交媒體做大力宣傳，相信這方面要從整體營運角度去看，加大力度推動市場宣傳推廣，例如內地有中華老字號項目，由政府推廣特別的餐飲企業，讓他們的文化及產業去承傳。他認為特區政府需要著墨於此，協助香港有名老字號改變經營，以及投放更多資源扶助非遺相關產品，吸引市民及遊客選購。