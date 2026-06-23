北都鄉村試行村屋改建食肆旅館　譚鎮國籲自負盈虧否則難達城鄉共融

發展局建議在北部都會區的燕崗及河上鄉試行放寬規劃限制，容許村屋全棟或部分改裝成食肆、零售店或旅館。新界北立法會議員、北區區議員譚鎮國今早(23日)在港台節目指，鄉郊發展項目必須具備自負盈虧能力，才是實現城鄉共融的目的，不可以在項目申請資助後，仍要政府繼續貼錢。

建議採取預約制以免影響原居民

譚鎮國提及，燕崗及河上鄉鄰近塱原自然生態公園及雙魚河，區內設有貫穿東西的單車徑，亦靠近古洞發展區，是「放假好去處」。該區的鄉郊旅遊發展已有一定程度，並非由零開始，政府今次「拆牆鬆綁」方向正確，未來隨着發展，區內道路配套亦會相應改善。他又建議當局可採取預約制，遊客須透過平台先行申請參與活動，避免短時間內湧入大量旅客，以免過量旅客對原有居民造成噪音及環境衞生困擾。